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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هتتجوز قريب.. أجرأ إطلالات ابنة عمرو دياب| شاهد

صدى البلد

شاركت  نور عمرو دياب، ابنة الفنان عمرو دياب، صورة جديدة، من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت نور عمرو دياب، مع حبيبها، عبر خاصية استوري، بأجواء رومانسية، خطفت أنظار متابعيها عبر السوشيال ميديا.

وتتميز نور عمرو دياب، بإطلالاتها الجريئة من الملابس الكاجوال والفساتين القصيرة وهو ما يثر الجدل حولها .

لذا نعرض لكم مجموعه من صور نور عمرو دياب، قبل فرحها.

 

يذكر أن   نور عمرو دياب،  أثارت الأنظار في الصور بإطلالة كاجوال في إحدى جلسات التصوير، حيث ارتدت فستاناقصيرا يصل أعلى الركبة قصيرة للغاية مما جعل البعض يسخر منها ببعض التعليقات وأبرزها : ابنة عمرو دياب نسيتالبنطلون وقال آخر أنا متابعك بس علشان عمرو دياب.

زفاف نور ابنة عمرو دياب

وبدأ رواد السوشيال ميديا تداول اخبار عن زفاف نور نجله الفنان عمرو دياب وشيرين رضا بمليونير أوربي  حيثسيكون حفل اسطوري.

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