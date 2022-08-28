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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد بلاغ جديد ضد طليقها.. ألبوم صور يجمع شيرين وحسام حبيب.. شاهد

شيرين وحسام حبيب
شيرين وحسام حبيب

تقدم المستشار ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب ببلاغ للنائب العام، حمادة الصاوي، اليوم، الأحد، ضد طليقها الفنان حسام حبيب، بعد اتهامه لها بالاستيلاء على أغاني ألبومه الجديد، ومنها أغنية غاب الفرح.

وظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب ، كثيرا خلال الفترة الماضية، في العديد من الصور والفيديوهات  المختلفة، وبعض من التصرفات الغريبة التي قامت بها مثل تقبيل يد طبيبها ما جعلها تتصدر مؤشر البحث جوجل.

 

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وكانت آخر إطلالات الفنانة شيرين عبد الوهاب؛ في حفل مسرح قرطاج، حيث ارتدت فستانا باللون الأسود ومكشوف من البطن، كما يتميز بتفصيل أنيق ومميز، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على وضع لمسات رقيقة وناعمة تكشف عن جمالها، وقامت خلال الحفل بتقبيل يد طبيبها المختص تعبيرا عن الحب والشكر

وتحرص الفنانة شيرين عبد الوهاب ، على متابعة جمهورها بشكل دائم بأحدث الأخبار والصور، وتقوم بأختيار الملابس المميزة والأنيقة التي تكشف عن جمالها.

وإليكم صور الفنانة شيرين رفقة حسام حبيب

شيرين وحسام حبيب
شيرين وحسام حبيب
شيرين وحسام حبيب
شيرين وحسام حبيب
شيرين وحسام حبيب
شيرين وحسام حبيب
شيرين وحسام حبيب
شيرين شيرين عبد الوهاب شيرين وحسام حبيب قضية حسام حبيب قضية شيرين

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