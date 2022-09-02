نوع من الخضار يزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة

من المعروف أن تناول الخضار أمر مهم لتكوين الجسم والحصول على العناصر الغذائية.. وكشفت دراسة حديثة أن هناك نوع من الخضار قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة.

مخاطر تناول المخللات

وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، بأن الخضار المخلل قد يساهم في درء خطر الإصابة بسرطان المعدة، وفقا لما نشر في صحيفة روسيا اليوم .

وتشير نتائج الدراسة، إلى أن تناول كميات كبيرة من الأطعمة المملحة، مثل الأسماك المحفوظة بالملح، يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بسرطان المعدة. وقد يكون هذا بسبب الملح نفسه أو عن طريق المواد المسرطنة المشتقة من النتريت في العديد من الأطعمة المحفوظة.

وأوضح الباحثون، أن تناول كميات كبيرة من الخضار المخلل يزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة بسبب إنتاج مركبات N-nitroso عن طريق العفن أو الفطريات، والتي توجد أحيانا في هذه الأطعمة.

وتعتمد عملية التخليل على حفظ الأطعمة عن طريق تعبئتها في الخل والماء والملح وأحيانا السكر، وأفاد تقرير صادر عن الصندوق العالمي لأبحاث السرطان، بأن الخضروات المحفوظة بالملح مرتبطة بشكل كبير بسرطان المعدة.

مخاطر تناول المخللات

وسلط الباحثون، الضوء على أن معدلات الإصابة بسرطان المعدة ما تزال مرتفعة في كل من السكان اليابانيين والكوريين، على الرغم من أنهم يستهلكون كميات كبيرة من الخضروات الطازجة ولكنهم يعتمدون بجانب وجباتهم على الخضروات المحفودة والمخللة.

وأجرى الباحثون تحليل إحصائي يتضمين ثماني دراسات حول استهلاك الخضار الطازجة و14 دراسة حول استهلاك الخضروات المخللة المتعلقة بمخاطر الإصابة بسرطان المعدة في هذا التحليل، ونظر الباحثون في أربع دراسات لاستكشاف الاختلافات في خطر الإصابة بسرطان المعدة لدى الرجال والنساء بشكل منفصل.

ولاحظ الباحثون، أن تناول كميات كبيرة من الخضار الطازجة كان مرتبطا بشكل كبير بانخفاض خطر الإصابة بسرطان المعدة، لكن تناول كميات كبيرة من الخضروات المخللة كان مرتبط بشكل كبير بزيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة.