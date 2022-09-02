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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بحذاء غريب.. درة تخضع لجلسة تصوير جديدة من فينيسيا|صور

درة
درة

خضعت الفنانة درة لجلسة تصوير جديدة من فينسيا، وقامت بمشاركتها مع متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وقد  ظهرت الفنانة درة بإطلالة ساحرة وجذابة.

تفاصيل إطلالة الفنانة درة من فينيسيا

 

وظهرت درة باطلالة جذابة و أنيقة مرتدية بنطال باللون  الأوف وايت، وعليه قميص من الحرير الناعم بنفس اللون وباكمام طويلة، وبتصميم مميز من الرقبة، وقامت بإختيار حقيبة باللون الروز من الجلد،  وحذاء غريب من الجلد باللون الأوف وايت.

 

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واعتمدت درة ترك شعرها منسدلا على ظهرها واكتافها، وهو ما ابرز من رقة وجمال إطلالتها.

 

درة

 

وأختارت درة بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقد وضعت أحمر شفاه باللون الكمشيري القاتم، مع الآي لاينر والماسكرا، والآي لاينر والآي شادو بالألوان النيود الترابية وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

درة 

 

وأكملت درة إطلالتها ببعض الأكسسورات الناعمة، فقاكت بإختيار قرطين ناعمين باللون الفضي على شكل دائري مع خاتم بسيط بنفس اللون، وهو ما ابرز من رقة وبساطة إطلالتها.

 

درة

 

ويعرض حاليا للنجمة التونسية درة زروق فيلم "جدران" على منصة "واتش ات" ولقى الفيلم إشادات واسعة من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ كما أشادوا بأداء النجمة درة خلال أحداث العمل.

 

درة 

 

ويعد فيلم جدران من إنتاج سيني برو،  ويشارك في بطولته النجوم درة زروق  و نيقولا معوض وأحمد بدير و فراس سعيد وهند عبد الحليم و حنان سليمان، وتستمر أحداثه على مدار حوالي ساعة ونصف.

 

درة

 

وينتمي فيلم جدران إلى نوعية أفلام السيكودراما و الرعب الاجتماعي، وتدور أحداثه حول ليلى التي تضطر إلى الانتقال لمنزل قديم بحثاً عن مستندات تثبت ملكيته لأمها، لكن هناك الكثير من المصاعب والمخاطر كانوا في انتظارها لتكتشف حقائق صادمة تخص هذا البيت.

 

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