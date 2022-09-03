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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في حملة مكبرة..غلق 3 صيدليات وتحرير 43 محضرًا تموينيًا غربي الإسكندرية

حملات مكبرة بحي غرب
حملات مكبرة بحي غرب الإسكندرية

نفذ حي غرب بمحافظة الإسكندرية حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية والمطاعم والصيدليات بمنطقه مينا البصل بشوارع الاسناوي، الشيخ البشري، أم السلطان، القفال، وتم فيها إزالة ورفع كافه الاشغالات والفروشات والتعديات.

يأتي هذا بناءً على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتكليفات المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب وفي إطار الاهتمام بصحة وسلامة المواطنين ومراقبة الأسواق وعدم رفع الأسعار.

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وأسفرت الحملة عن قيام مندوب الصحة بأخذ عينات من الجبنة الجافة والزبادي لعمل تحليلات بمعامل الصحة وغلق ٣ صيدليات لعدم وجود صيدلي وتحرير ٤٣ محضر وهم : ٧ محاضر امن صناعي ، ٦ محضر صحة ، ٧ محضر تموين ، ٦ محضر رصد بيئي حي ، ٧ محضر شئون بيئة حي ، ٦ محضر قوي عاملة ، ٥ محضر رصد بيئي محافظة وتم المرور على عدد ٥ صيدلية وتم التحفظ على ٢٣ إشغال متنوع وتحصيل غرامة فورية بمبلغ ١٠٠٠ جنيه.

وفي السياق ذاته تم إزالة كافة الإعلانات المخالفة وبدون ترخيص.

جاء ذلك بوجود سكرتير عام الحي والمتابعة الميدانية واشغال الطريق والرقابة والرصد البيئي وشئون البيئة ورخص المحلات بالحي والصحة والطب البيطري والامن الصناعي والتموين والتفتيش الصيدلي والرصد البيئي بالمحافظة وجهاز حمايه المستهلك والصرف الصحي

وقد نوهت شعبان بانه لا تهاون في مواجهة اي مخالفات او اشغالات تضر بالصالح العام وصحه المواطن وان الحملات متواليه بنطاق حي غرب لفرض الانضباط.

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