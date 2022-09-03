التحفظ على 30 حالة إشغال وإزالة 20 حاجز سيارات شرقي الإسكندرية

نفذت إدارة إشغال الطريق بحي شرق بمحافظة الإسكندرية حملة موسعة لازالة الاشغالات والتعديات شملت شوارع اللواء احمد علي وبورسعيد ومتفرعات كليوباترا وأحمد حسن وأمام محطة سيدي جابر.

وأسفرت عن التحفظ على ٣٠ حالة إشغال متنوعة ، بالإضافة إلى تنفيذ حمله لإزالة الحدايد واماكن حجز السيارات استهدفت متفرعات سيدي جابر وشارع بورسعيد وتم إزالة ١٠ كاوتش و ٥ حدايد و ٥ كتل خرسانية.

وقد أكدت الدكتورة رباب مدني رئيس حي شرق ، أنها لن تسمح بأي تهاون أو وجود مخالفات أو تعدي على الطريق العام بنطاق الحي.

وشددت مدني على كافة الإدارات المعنية بضرورة تشديد الرقابة على الشوارع وشن حملات مفاجئة على مدار اليوم بأماكن متفرقة ، لفرض الانضباط بالميادين والشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق الحي

