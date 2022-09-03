عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم .. فتح باب التقديم بالمدن الجامعية بجامعة طنطا

جامعة طنطا
جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمد حسين، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب  عن فتح باب التقديم بالمدن الجامعية للطلاب القدامى والجدد كمرحلة أولى عن طريق موقع نظام الزهراء الإلكتروني للعام الجامعي 2022/2023  بدءًا من  اليوم وحتى يوم ٢٢من سبتمبر الجارى.

11 بندا لإلغاء الإعدام.. محامي المتهم في قضية نيرة أشرف يفجر مفاجأة

أوضح نائب رئيس الجامعة أن التقديم يتم بالتسجيل على موقع الزهراء للمدن الجامعية ثم الدخول والتسجيل على النظام الالكتروني الخاص بجامعة طنطا وتحميل ملف PDF ، يحتوى على نماذج الأوراق والمستندات اللازمة للتقديم، بعد أن يقوم الطالب باستيفاء الأوراق والمستندات التى تم تنزليها وتصويرها وتحويلها لملف PDF ، مرة أخرى لرفعها على النظام موضحا أن  سداد الرسوم المستحقة لسحب مظروف التقديم وهى مبلغ  200 جنيه يتم الكترونياً من خلال منصة التحصيل الالكتروني الخاصة بالجامعة باستخدام كارت بنكى.

بعد 65 يوما من الواقعة.. تفاصيل جديدة للحالة الصحية لقاتل نيرة أشرف

جدير بالذكر أن شروط التقديم تشمل أن يكون الطالب مقيداً منتظماً بإحدى كليات الجامعة في أقسام الليسانس أو البكالوريوس وألا يكون الطالب من سكان مدينة طنطا أو المراكز القريبة منها ، وألا يكون الطالب قد تم إخلائه بالمدينة الجامعية في العام السابق إخلاء إداري خاص بالطلاب القدامى، وألا يكون قد صدر ضده أي عقوبات تأديبية أو حرمان من الإقامة بالمدن في العام السابق، وأن يكون الطالب حاصل على تقدير عام جيد على الأقل وأولوية القبول للتقدير الأعلى.

IMG-20220903-WA0008
IMG-20220903-WA0008
IMG-20220903-WA0007
IMG-20220903-WA0007
جامعة طنطا المدن الجامعية التحصيل الالكتروني المدينة الجامعية شروط التقديم مدينة طنطا الكتروني طالب الطلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر: آدي هوتر مديرا فنيا لـ الأهلي

قرار نهائي.. ماركو روزه يحسم موقفه من تدريب الأهلي |خاص

مرتضى منصور يطلب ضم لاعب الأهلي على الهواء..فيديو

جنون الذهب.. قفزة صادمة في الأسعار وعيار 21 يفوق التوقعات

بعد التجديد لـ زيزو.. مرتضى منصور: أنهينا صفقة نجم فيوتشر..فيديو

فاز على بايرن ميونخ 5-0.. ما تريد معرفته عن مدرب الأهلي المحتمل

امرأة في محكمة الأسرة: جوزي عايزني أكون في حضن صاحبه وهو ياخد مراته

تعرف على أبرز قائمة صفقات النادي الأهلي استعدادا للموسم الجديد

موضوعات متعلقة

محامي قاتل نيرة أشرف يكشف مفاجأة جديدة تبطل حكم الإعدام

ترشيحاتنا

فيديو استغاثة عبر فيسبوك.. التحقيق في واقعة استيلاء شخص على مدفن بالخليفة

في جنازة على عبدالخالق.. أحدث ظهور لـ طارق النهري بعد خروجه من السجن

محدش يحضر جنازتي.. لماذا تخلصت رنا فتاة المنصورة من حياتها؟

بيراميدز يعلن تمديد عقد دودو الجباس لمدة موسمين

القصة الكاملة لمقتل طفلة على يد شقيقتها بسبب الغيرة في بني سويف

قضايا تهرب ضريبى.. الداخلية تعيد لخزينة الدولة 25 مليون جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعات ارتباطها| فساتين أثارت الجدل لـ طليقة أحمد الفيشاوي.. شاهد

تامر حسنى يختتم الصيف بحفل فى الساحل الشمالى.. صور

احذر.. الإفراط في تناول هذا النوع من البهارات يدمر الكلى والكبد

العلاقة الجنسية قبل الزواج.. تحت شعار الحرية الشخصية نجوم يثيرون الجدل أخرهم محمد عطية.. وفنانة شهيرة تقيم علاقة لمدة عامين قبل الارتباط

فيديو

بشكل إلزامي.. التضامن تعلن عن دورات إجبارية للمقبلين على الزواج

العلاقة الجنسية قبل الزواج.. تحت شعار الحرية الشخصية نجوم يثيرون الجدل أخرهم محمد عطية.. وفنانة شهيرة تقيم علاقة لمدة عامين قبل الارتباط

يتعرض للتحرش وضد إعدام قاتل نيرة أشرف ويحبذ المساكنة.. تصريحات مثيرة لـ محمد عطية

تتساوى الرؤوس .. أزمة محمد رمضان وسميرة عبد العزيز تشتعل من جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ