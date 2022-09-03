اليوم .. فتح باب التقديم بالمدن الجامعية بجامعة طنطا

أعلن الدكتور محمد حسين، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب عن فتح باب التقديم بالمدن الجامعية للطلاب القدامى والجدد كمرحلة أولى عن طريق موقع نظام الزهراء الإلكتروني للعام الجامعي 2022/2023 بدءًا من اليوم وحتى يوم ٢٢من سبتمبر الجارى.

أوضح نائب رئيس الجامعة أن التقديم يتم بالتسجيل على موقع الزهراء للمدن الجامعية ثم الدخول والتسجيل على النظام الالكتروني الخاص بجامعة طنطا وتحميل ملف PDF ، يحتوى على نماذج الأوراق والمستندات اللازمة للتقديم، بعد أن يقوم الطالب باستيفاء الأوراق والمستندات التى تم تنزليها وتصويرها وتحويلها لملف PDF ، مرة أخرى لرفعها على النظام موضحا أن سداد الرسوم المستحقة لسحب مظروف التقديم وهى مبلغ 200 جنيه يتم الكترونياً من خلال منصة التحصيل الالكتروني الخاصة بالجامعة باستخدام كارت بنكى.

جدير بالذكر أن شروط التقديم تشمل أن يكون الطالب مقيداً منتظماً بإحدى كليات الجامعة في أقسام الليسانس أو البكالوريوس وألا يكون الطالب من سكان مدينة طنطا أو المراكز القريبة منها ، وألا يكون الطالب قد تم إخلائه بالمدينة الجامعية في العام السابق إخلاء إداري خاص بالطلاب القدامى، وألا يكون قد صدر ضده أي عقوبات تأديبية أو حرمان من الإقامة بالمدن في العام السابق، وأن يكون الطالب حاصل على تقدير عام جيد على الأقل وأولوية القبول للتقدير الأعلى.

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