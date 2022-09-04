جهاز مدينة 15 مايو: جامعة 15 مايو باكورة المشروعات التنموية وقبلة الإستثمار بالمدينة.. فيديو

أكد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أن المدينة أحد أقدم مدن هيئة المجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أنه انشئت عام 1978، وحدث بها إهمال لفترة طويلة حتى اهتمت القيادة السياسية الحالية بها.

وقال محمد خلف الله، خلال لقاء له لبرنامج “الحياه اليوم”، عبر فضائية “الحياه”، أن مدينة 15 مايو استعادت هيبتها وسط مدن المجتمعات العمرانية، مما جعلتها قبلة للإستثمار، مؤكدا أنه تم عمل مبادرة "سكن كل المصريين"، بالمدينة وتم إنشاء 19 الف وحدة سكنية.

وتابع رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أن مدن هيئة المجتمعات العمرانية تم انشائها بمنتهى الدقة بوجود كافة المرافق، والخدمات والبنية التحتية الكاملة.

باكورة المشروعات التنموية.

وأشار محمد خلف الله إلى أن جامعة 15 مايو ستشهد افتتاح العام الحالي، مؤكدا أنه تعد قبلة الأستثمار في المدينة، وباكورة المشروعات التنموية.