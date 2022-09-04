حبس 3 أشخاص يتاجرون في الحشيش بالتجمع الأول

قررت نيابة القاهرة الجديدة الجزئية، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائهم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وكلفت النيابة إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائى التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد نجح رجال مباحث القاهرة في ضبط 3 أشخاص بالتجمع الأول وبحوزتهم مواد مخدرة الحشيش، تمت عملية الضبط بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول قيام محكوم عليه هارب والمطلوب التنفيذ عليه فى جناية مخدرات، والمقضى فيها بالسجن المؤبد باستئجار شقة بدائرة القسم.

تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالشقة وبصحبته شخصين ، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى- 4 هواتف محمول ، كما تم ضبط سيارة ملك الأول .

واعترفوا امام اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة ، والسيارة لتسهيل تحركاتهم، وإتخاذهم من الشقة محل الضبط مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

بمواجهة الأول بالحكم الصادرة ضده أقر به تم إتخاذ الإجراءات القانونية.