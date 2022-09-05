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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أوهمهم بتوفير فرص عمل .. حبس شخص ينصب على المواطنين

حبس
حبس

قررت نيابة الزاوية الحمراء الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإتهامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بواسطة النفوذ المزعوم من خلال ادعائه لضحاياه بأن لديه العديد من العلاقات ببعض الأشخاص وفى استطاعته توفير فرص عمل لهم ولذويهم "على خلاف الحقيقة"

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد ألقى رجال الأمن القبض علي شخص لاتهامه بالنصب علي المواطنين وايهامهم توفير فرص عمل .

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين ، مقيم بمحافظة المنوفية) قرر بتضرره من قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم توفير فرصة عمل لنجله.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وقيام (المشكو فى حقه، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بواسطة النفوذ المزعوم من خلال ادعائه لضحاياه بأن لديه العديد من العلاقات ببعض الأشخاص وفى استطاعته توفير فرص عمل لهم ولذويهم "على خلاف الحقيقة" أمكن ضبطه .

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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