نجم الزمالك السابق: لازم الأهلي يتعاقد مع مدرب قبل الصفقات

يرى أحمد مجدي نجم الزمالك السابق أن الأهلي في حاجة إلى التعاقد مع مدرب أولا قبل اختيار الصفقات الجديدة.



قال أحمد مجدي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي محتاج مدرب أكتر ما محتاج لاعيبة في الوقت الحالي، ومقدرش أحكم على اللاعيبة الجديدة سواء هنا أو هنا إلا لما أشوف في الملعب"



أضاف: "من الطبيعي أن ينتظر الأهلي لحين التعاقد مع مدير فني ثم يحسم صفقاته"



وعن قاعدة الناشئين في مصر قال: "نحتاج لتحديد هوية خاصة للمنتخبات الوطنية لبناء أساس خاص لتطور المنتخبات"

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عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل مران اليوم السبت بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمباراة الهلال السعودي المقرر لها يوم الجمعة المقبل في كأس سوبر لوسيل.

واطمأن المدير الفني على اللاعبين في بداية الجلسة عقب عودتهم من الراحة السلبية التي منحها لهم خلال الفترة الماضية عقب حسم لقب الدوري الممتاز.

وقدم جوسفالدو فيريرا التهنئة للاعبين على التتويج ببطولة الدوري الممتاز، وقدم لهم التحية على المجهود الذي بذلوه على مدار موسم كامل نتج عنه حصد لقبي الدوري وكأس مصر للموسم السابق.

ووجه المدير الفني البرتغالي رسالة للاعبين قائلا:" أثبتم للجميع أنكم كبار وعلى أعلى مستوي، وأسعدتم الجماهير الزملكاوية، استمروا في العطاء وحصد البطولات لأنكم الأفضل".

وتابع فيريرا قائلا : "الجميع يدعمكم لأنكم تستحقون ذلك، وأنتظر منكم المزيد في الفترة المقبلة".

وفي نهاية الجلسة طالب المدير الفني اللاعبين بضرورة غلق صفحة الدوري والاحتفالات باللقب نهائيا، وشدد على أهمية التركيز في الفترة الحالية استعدادا لمواجهة الهلال السعودي المقبلة في كأس سوبر لوسيل، من أجل الفوز باللقاء وحصد اللقب.