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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

3 فوائد لضم أجانب بالمراحل السنية الصغيرة.. دياب يكشف موقف الرابطة من المحترفين الأجانب

صدى البلد

 


أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أنه تم اقتراح لضم لاعبين أجانب بالمراحل السنية الصغيرة.

وقال دياب خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "تم وضع اقتراح ان يتم السماح بضم لاعبين أجانب في المراحل الصغيرة بواقع 3 لاعبين في 3 مراحل سنية مختلفة".

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وأكمل: "في المراحل السنية المختلفة هناك اكثر من 600 لاعب في كل نادي يكون من بينهم 3 فقط بشرط ألا يكون اكثر من لاعب بكل فريق".

وأضاف: "قائمة كل مباراة لن يزيد عدد المحترفين فيها أكثر من 5 أجانب فقط، وهذا كان اقتراح من الرابطة بعد المناقشات مع الأندية".

وأتم: "الهدف انك تستفيد من اللاعب بالفريق الأول أو تطوره ثم تبيعه مثلما يحدث في أوروبا، كذلك زيادة المنافسة في قطاعات الناشئين بين اللاعبين".

 

 

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