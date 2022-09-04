سيراميكا كليوباترا والجهاز الفني يهنئون شادي حسين بعقد قرانه.. صور

وجه مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا رسالة تهنئة إلى شادي حسين نجم الفريق بمناسبة عقد قرانه أمس.

ونشر الحساب الرسمي ل سيراميكا كليوباترا عبر موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” صورة ل شادي حسين في حفل زفافه

وعلقت “ مجلس إدارة سيراميكا كليوباترا والجهاز الفني ولاعبو الفريق يهنئون شادي حسين الهداف التاريخي للفريق بعقد قرانه ”

عقد امس قران شادي حسين لاعب منتخب مصر ونادي سيراميكا كليوباترا، علي سما كريمه رجل الأعمال خالد جلال، وذلك بمسجد الشرطه بالتجمع.

واقتصر الحضور، علي زملاء اللاعب وأهل العروسين، كما حضره لفيف من رجال الأعمال والقضاء.



وتتمني أسرة موقع صدى البلد، زواجا سعيدا للعروسين.

في سياق أخر علق الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، على قصة اللاعب شادي حسين وانتقاله لناديه المفضل الأهلي، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب في تغريدة: "العزيز شادي حسين، قصتك ملهمة.. أنت مشجع درجة تالتة تحول إلى لاعب، لاعبٍ كفء. تألقت وقدت سيراميكا كليوبترا لسنوات وأصبحت هدافًا تاريخيًا، فجذبت انتباه ناديك المفضل، الأهلي. رغم طول الرحلة، حققت فقط نصفًا جميلًا منها، والباقي تاريخٌ كبير تصنعه بالتوفيق يا "عريس".