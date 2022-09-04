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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

ابني محتاج حقن كبد.. محتالة مصرية تجمع التبرعات على النت بصورة طفل متوفى

التجمع عبر الإنترنت
التجمع عبر الإنترنت

التسول وجمع التبرعات عبر مواقع التواصل الإجتماعي أمر ملحوظ مؤخرا، خاصة مع اندفاع الكثير للمساعدة وتحويل الاموال دون التحقق من صحة ما يتم نشره، ومن بينهم حساب مزيف لفتاة جمعت اموالا بإدعاء أن ابنها مريضا.

جمع التبرعات عبر مواقع التواصل الإجتماعي

قبل 22 ساعة، نشر حساب لفتاة تدعى "خلود عصام"مواقع التواصل الإجتماعي، تطلب فيه جمع التبرعات وأموالا لعلاج ابنها مريض الكبد.

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وكتبت على حسابها: "نداء الى جميع أصحاب القلوب الرحيمة.. أبوس جزمتكم ساعدونى، الولد بيموت يا جماعه محتاجين لسه ٩ حقن البومين كبد سعر الواحدة ب580 جنيها ساعد باللى تقدر عليه ابنى محمود أبوه متوفى وأنا مش عارفه اجمعله تمن حقنه واحده بس".

سرعان ما تصدر منشورها واقع التواصل الإجتماعي خاصة أنها نشرت صورة تجمع أم تبكي وهي تحضن ابنها الصغير، مما أثار تعاطف كل من رأى منشورها وبادروا بمشاركة استغاثتها وتحويل الأموال لها.

زاد الامر مصداقية أن تاريخ تدشين حسابها يرجع إلى يوليو 2015، مما جعل الكثير يصدقون أن طلبها حقيقي لأن الحساب يرجع إلى قبل 7 أعوام، مما دفعهم لتحويل الأموال لها عبر حساب "فودافون كاش" أو فوري.

محتالة تجمع التبرعات على الإنترنت

وبعد تجاوز عدد مشاركات منشورها ألفين مشاركة، كشف أصحاب صورة الأم وطفلها الحقيقين أن صاحب الحساب محتال، وقالوا: "أصلا الطفل اللي في الصورة ده توفى من فترة".

وأوضحت أمنية شومان: "هذه صورة سلمى صديقتي من بورسعيد وابنها توفي منذ أكثر من عام.. ربنا يرحمه ويصبرها".

وشارك عدد من المشاهير حقيقة أن الحساب مزيف لوقف جمع التبرعات بالاحتيال، ومن بينه معاذ ياسين الذي كتب: "ده اكاونت  fake يا جماعه و نصب ارجوكوا خدوا بالكم".

هدد الكثير صاحبة الحساب بالإبلاغ عنها وإمكانية الوصول إليها عبر رابط حسابها ورقم الهاتف المرفق في استغاثة التبرع، لكن سرعان ما تم إغلاق الحساب، وقالت أمينة جمال: "متتبرعوش لأي حد على النت غير بعد التاكد من حالته، هي جمعت كام ألف الله اعلم وهربت، النصب دلوقتي بقى على النت خلوا بالكم".

التسول جمع التبرعات مواقع التواصل الاجتماعي التبرعات النصب فيضانات

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