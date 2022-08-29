الأوقاف: 33 مسجدا تلقي التبرعات إلكترونيا بمنتهي الشفافية.. فيديو

أكد الدكتور عبدالله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن عدد المساجد التي يمكن التبرع لها اليكترونيا وصل إلى 33 مسجدا.

وأضاف الدكتور عبدالله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "يمكن التبرع لهذه المساجد من خلال ماكينات فوري الموجودة في المساجد، ويستطيع المتبرع معرفة التبرع وضع في الحساب الخاص بمجلس إدارة المسجد"، لافتا: "حساب مجلس الإدارة يكون فيه توقيع من أمين الصندوق المسئول عن حساب مجلس الإدارة، ويكن للشخص توقيع ويكون هو المخوّل له أن يسحب المال من حساب مجلس الإدارة".

الشفافية



وأوضح: "الحساب تراقب عليه مديرية الأوقاف، وهو الشخص مطالب بمعرفة ما فعله بالمال المتبرع به ويكون مطالبا بتقديم بيان بالأموال وطرق صرفها"، مؤكدا: "كل حاجه بتكون بمنتهى الشفافية".

وأشار الدكتور عبدالله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف،: "مستمرين مع جميع مجالس الإدارات من أجل الوصول لتحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية من خلال أحدث النظم التي تقم على الحوكمة"، مضيفا: "نستهدف أن تكون كل التبرعات إليكترونية".

