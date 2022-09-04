عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اليوم.. 18 مرشحا يتنافسون على منصب نقيب المحامين خلفا لـ رجائي عطية

انتخابات المحامين
انتخابات المحامين

تنطلق بعد قليل عملية التصويت فى انتخابات نقابة المحامين، لاختيار نقيب عام للمحامين .

وتبدأ عمليت التصويت  في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم  الأحد، في 333 لجنة  تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، وبإجمالي جمعية عمومية بلغت 289252 عضوًا.

وتتولى هيئة قضايا الدولة، مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات، بلجنة قضائية يترأسها المستشار عبدالناصر أبوالعزم عيسى ، نائب رئيس الهيئة.

ووضعت نقابة المحامين كافة الاستعدادات النهائية واقامة السرادق التى تقام بها انتخابات المحامين   تحت إشراف قضائي .

تجرى انتخابات المحامين تحت اشراف قضائي لاختيار نقيبا للمحامين خلفا للراحل رجائي عطية.

ويتتافس على مقعد النقيب العام،فى انتخابات المحامين التى ستجرى اليوم  18 مرشحًا وذلك بعد استبعاد سامح عاشور ومنتصر الزيات بحكم من القضاء الادارى .

وأعلنت اللجنة المشرفة عن التعليمات المتعلقة بإجراء العملية الانتخابية، مشددة على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة، وتطهير اللجان كل ثلاث ساعات، والتباعد الاجتماعي، وكافة التدابير الاحترازية المطلوبة، حرصًا على سلامة الجميع.

وأكدت أن عمليات التصويت ستبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتنتهي فى تمام الخامسة مساءً  و لا تبدأ عملية فرز الأصوات إلا بعد أن يتأكد رئيس اللجنة العامة من اكتمال النصاب القانوني، وهو حضور ثلاثة آلاف أو ثلث جمعية الانتخابات أيهما أقل.

وأوضحت أن طريقة التصويت تكون بوضع علامة أمام الاسم المراد اختياره، وفي حالة تساوي الأصوات بين إثنين أو أكثر من المرشحين يعلن فوز الأقدم قيدًا.

وجأت أسماء المرشحين على مقعد نقيب المحامين بعد الاستبعاد  والتنازلات والطعون كالاتى : أشرف محمد إبراهيم فضل فتح الباب و عبدالحليم علام عبدالحليم علام و نبيل حسن عبدالسلام مرسي و محمد رجب أحمد البرديسي و فرج عاشور محمود محمد وأسامة درويش أحمد سنة وعمر جلال حسن محمد هريدي و شادي طلعت إبراهيم سليمان و أحمد علي إبراهيم جمعة و علي محمد فتوح حسين و أحمد سعيد محمد علي حلاوة و السيد أحمد السيد أبوالعنين و فؤاد سعد فؤاد سعد و ياسر عبداللاه محمد بخيت و منشاوي غانم محمد جابر و عبدالحسيب محمد عبدالعزيز إبراهيم و ساهر محمد إبراهيم علوان و خالد كمال حافظ محمد حافظ .

انتخابات نقابة المحامين التصويت تحت إشراف قضائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز يخطف صفقة الأهلي السرية .. خاص

يامثبت العقل في الراس يارب.. رسالة غامضة من شوبير تثير الجدل

أيقظت جريمة نيرة أشرف| المنوفية تهتز لقتل طالبة من ظهرها.. شاهد صورها

ملك الكبدة.. غلق مطعم شهير في إمبابة

محمود الخطيب بنفسه | إنبي يكشف إنتقال نجم الفريق لـ الأهلي

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأحد 4-9-2022

الأهلي يضم لاعبا أجنبيا خرافيا في هذا المركز.. تفاصيل

ابني محتاج حقن كبد.. محتالة مصرية تجمع التبرعات على النت بصورة طفل متوفى

موضوعات متعلقة

465 ناخبًا بجنوب سيناء لهم حق التصويت لاختيار نقيب عام المحامين

ترشيحاتنا

بـ 2000 جنيه فقط..هاتف مميز من شاومي في السوق خلال أيام

كله إلا قطع العيش يا كابتن خطيب.. كيف تطور الخلاف بين رضا عبد العال ورئيس الأهلي؟

حكم تنظيف الحواجب لغير المتزوجة .. الإفتاء تكشف الضوابط الشرعية

بسبب "الأحلام القذرة" للغرب.. روسيا تحذر من لعبة شطرنج مع الموت

يتابعها ويعجب بإطلالتها.. دينا أيمن تكشف حقيقة خطوبتها لـ أبوهشيمة |فيديوجراف

مأساة طبيب شاب.. «أمجد» مصاب بضمور في العضلات ووالده يستغيث لعلاجه بالخارج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. شهد رمزي تطلب الدعاء لشقيقها بعد دخوله غيبوبة

بعد تصدرها تريند جوجل بسبب مغازلتها عمرو دياب ..أجرأ إطلالات دينا الشربيني

للجمال الطبيعي عنوان.. تعرفي على روتين العناية بالبشرة لشاكيرا ملكة الإغراء

ياسمين الخطيب الأجرأ… نجمات تألقن باللون الأحمر

فيديو

غيّر اسمه بسبب التنمر|كاظم الساهر يكشف أسرارًا لأول مرة بعد غياب 10 سنوات|فيديوجراف

الجنس حلال من غير جواز.. فنانون يخرجون عن المألوف في الارتباط والحب |فيديوجراف

طليقة الفيشاوي ترد على خبر زواجها من عمر كمال.. فماذا قالت؟

غنت برج الحوت.. دينا الشربيني تغازل عمرو دياب فى برنامج معكم.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

اﻟﻤﺰﻳﺪ