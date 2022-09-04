اليوم.. 18 مرشحا يتنافسون على منصب نقيب المحامين خلفا لـ رجائي عطية

تنطلق بعد قليل عملية التصويت فى انتخابات نقابة المحامين، لاختيار نقيب عام للمحامين .

وتبدأ عمليت التصويت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد، في 333 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، وبإجمالي جمعية عمومية بلغت 289252 عضوًا.

وتتولى هيئة قضايا الدولة، مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات، بلجنة قضائية يترأسها المستشار عبدالناصر أبوالعزم عيسى ، نائب رئيس الهيئة.

ووضعت نقابة المحامين كافة الاستعدادات النهائية واقامة السرادق التى تقام بها انتخابات المحامين تحت إشراف قضائي .

تجرى انتخابات المحامين تحت اشراف قضائي لاختيار نقيبا للمحامين خلفا للراحل رجائي عطية.

ويتتافس على مقعد النقيب العام،فى انتخابات المحامين التى ستجرى اليوم 18 مرشحًا وذلك بعد استبعاد سامح عاشور ومنتصر الزيات بحكم من القضاء الادارى .

وأعلنت اللجنة المشرفة عن التعليمات المتعلقة بإجراء العملية الانتخابية، مشددة على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة، وتطهير اللجان كل ثلاث ساعات، والتباعد الاجتماعي، وكافة التدابير الاحترازية المطلوبة، حرصًا على سلامة الجميع.

وأكدت أن عمليات التصويت ستبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتنتهي فى تمام الخامسة مساءً و لا تبدأ عملية فرز الأصوات إلا بعد أن يتأكد رئيس اللجنة العامة من اكتمال النصاب القانوني، وهو حضور ثلاثة آلاف أو ثلث جمعية الانتخابات أيهما أقل.

وأوضحت أن طريقة التصويت تكون بوضع علامة أمام الاسم المراد اختياره، وفي حالة تساوي الأصوات بين إثنين أو أكثر من المرشحين يعلن فوز الأقدم قيدًا.

وجأت أسماء المرشحين على مقعد نقيب المحامين بعد الاستبعاد والتنازلات والطعون كالاتى : أشرف محمد إبراهيم فضل فتح الباب و عبدالحليم علام عبدالحليم علام و نبيل حسن عبدالسلام مرسي و محمد رجب أحمد البرديسي و فرج عاشور محمود محمد وأسامة درويش أحمد سنة وعمر جلال حسن محمد هريدي و شادي طلعت إبراهيم سليمان و أحمد علي إبراهيم جمعة و علي محمد فتوح حسين و أحمد سعيد محمد علي حلاوة و السيد أحمد السيد أبوالعنين و فؤاد سعد فؤاد سعد و ياسر عبداللاه محمد بخيت و منشاوي غانم محمد جابر و عبدالحسيب محمد عبدالعزيز إبراهيم و ساهر محمد إبراهيم علوان و خالد كمال حافظ محمد حافظ .