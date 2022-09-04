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إلهام أبو الفتح
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إلهام أبو الفتح تكتب: حسين فهمي.. رؤية عالمية

الكاتبة الصحفية إلهام
الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

استعرضت الإعلامية رشا مجدى، خلال حلقتها ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، مقالًا جديدًا للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة “الأخبار” ورئيس شبكة قنوات “صدى البلد”،  بعنوان حسين فهمي .. رؤية عالمية.


وقالت الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح في المقال:

 

دائما النجم حسين فهمي مختلف، لديه رؤية مختلفة عن الآخرين..وضع كود للملابس في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي يرأسه في دورته الـ 44  "من 13 الى 22 نوفمبر المقبل" أوضح تفاصيل هذا الكود قائلا "أنا لما جيت المهرجان لقيت كل حد  بيلبس اللى هو عاوزه  قلت لا عيب يعنى أنا لما بستقبل الناس في منزلي بحلق ذقني وبلبس حلو مش هلبس بيجامة، والستات تلبس كويس بقواعد.. لا مجال للأسئلة من نوع: ورينا الفستان.. جيباه منين.. شعرك مين عامله.. لا يليق هذا بالمهرجان لازم كلنا نلبس طبقا ل "دريس كود" فورمال، وهو أول شيء يجب أن يكون في الحفلات والمناسبات، فما بالك بمهرجان السينما الدولي؟

وهو بهذا تلافي أي انتقادات  رأيناها في مهرجانات أخرى ومهرجان القاهرة الدولي هو واجهة مصر السينمائية يقترب عمره من النصف قرن ويجب أن يليق باسم اقدم عواصم العالم القاهرة، بتاريخها السينمائي الطويل.
واضح أن شهر نوفمبر مختلف، عيون العالم كلها تتجه إلي مصر سواء بالنسبة لمهرجان القاهرة السينمائي أو مؤتمر المناخ الذي تستضيفه مصر في شرم الشيخ في دورته الـ27، ويحضره زعماء وقادة أكثر من 100 دولة، الاستعدادات التي أتابعها  سواء في شرم الشيخ أو القاهرة  تشعرني بالأمان والاطمئنان إلى حجم النجاح المتوقع إن شاء الله.

 

النجم حسين فهمي هو أحد الأيقونات المصرية، قدم للسينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة قرابة 200 عملا فنيا.
وترأس المهرجان لمدة 4 دورات ـ  من 1998 حتى 2001 ـ استطاع خلالها إحداث طفرة وتطوير للمهرجان وفعالياته، واختياره من قبل وزيرة الثقافة لرئاسة هذه الدورة هو اختيار جيد فهو يمتلك الخبرة والعلم والكفاءة ومتابعة المهرجانات العالمية، ومهرجان القاهرة لا يقل عن أي مهرجان عالمى آخر، ولدينا كل مؤهلات النجاح الدولة وفرت كل الإمكانيات المطلوبة والدعم المادى والمعنوى.

بداية النجاح من وجهة نظري  تشكيل لجان لاختيار وترشيح الأعمال والأبطال وشخصية العام، ووضع أكواد للتعامل وللملابس وتحركات النجوم على السجادة الحمراء وفى أروقة المهرجان، وقد اختارت اللجان المخرجة كاملة أبو ذكري والفنانة القديرة لبلبة والعالمي بيلا تار.

المهرجان ليس مهرجانا مصريا وحسب لكنه مهرجان  دولي بكل ماتحمله الكلمة من معاني وهو واجهة مصر الدولية .. شكرا مقدما نجمنا المحبوب حسين فهمى مع تمنياتى الطيبة للمهرجان بأن يكون واجهة تليق بمصر وفخامتها وقيمها.

 

إلهام أبو الفتح مناسبات مهرجان القاهرة السينمائي شرم الشيخ القاهرة السينمائي مهرجان القاهرة الدولي ثقافة

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