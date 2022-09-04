أخبار التكنولوجيا| أرخص هاتف ريلمي بالسوق المصري.. تحديث جديد من واتساب يخفي رقم موبايلك

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تستعد العلامة التجارية ريدمي Redmi التابعة لشركة شاومي الرائدة، لإطلاق هاتفها الجديد بالأسواق العالمية في غضون أيام قليلة، تحديدا في 6 سبتمبر تحت اسم Redmi A1، والذي كشف عنه موقع أمازون المصغر بسعر رائع ومواصفات عالمية.

بدأ إصدار تجريبي جديد من تطبيق واتساب WhatsApp المخصص لنظام أندرويد ، برقم الإصدار 2.22.19.19 ، في الساعات القليلة الماضية من قبل فريق المطورين الذين يعملون دائمًا على تحسين خدمة المراسلة الفورية الأشهر في العالم .

يستخدم تطبيق واتساب WhatsApp، لإرسال أكثر من مليار رسالة حول العالم بشكل يومي، وعلى الرغم من أن ليس غنيا بالمميزات على غرار منافسيه، إلا أنه يهيمن على سوق المراسلة ويحتل صدارة التطبيقات الأكثر استخداما والمفضلة لدى الملايين.

حققت هواتف آيفون iPhone التي صنعها شركة آبل Apple الأمريكية الجديدة قفزة جديدة نحو الأمام، حيث أنها سجلت لأول مرة أكبر استخدام في الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة على الإطلاق مقارنة بأي نوع آخر من الهواتف الذكية.

مع ارتفاع أسعار الهواتف الذكية ومع اشتداد حدة التضخم الموجودة في الأسواق العالمية، أصبح الكثير من راغبي شراء الهواتف يركزون على اقتناء هاتف ذكي مع مواصفات مميزة ولكن في نفس الوقت بسعر مناسب، حيث أصبحت الأسعار تتحكم بشكل كبير في اختياراتنا للأشياء.

تسبب الهاكرز في ازدحام مروري كبير في روسيا بموسكو بعد استغلال التطبيق الروسي ، Yandex Taxi ، حيث استدعوا العشرات من سيارات الأجرة إلى نفس الموقع في نفس الوقت .