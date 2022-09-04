يستاهل الفلوس.. لأول مرة هواتف آيفون تتفوق على أندرويد بشراسة

حققت هواتف آيفون iPhone التي صنعها شركة آبل Apple الأمريكية الجديدة قفزة جديدة نحو الأمام، حيث أنها سجلت لأول مرة أكبر استخدام في الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة على الإطلاق مقارنة بأي نوع آخر من الهواتف الذكية.

نقلاً عن بيانات من شركة التحليلات Counterpoint Research ، ذكرت صحيفة Financial Times أن هواتف آيفون ، تفوقت على هواتف أندرويد بأكملها في شهر يونيوالماضي، حيث سجلت نسبة 50 % من حصة السوق الأمريكية.

وبذلك ، حققت شركة آبل أعلى نصيب لها على الإطلاق في سوق الهواتف الذكية الأمريكية، ويعتبر ذلك إنجاز حقيقي وملموس وهو مقياس يأخذ في الاعتبار لجميع المستخدمين الذين لديهم هواتف iOS .

آبل تسيطر على الأسواق العالمية

جدير بالذكر أنه في الأيام الأولى لـهواتف آيفون ، لم يكن لهواتف آيفون على الإطلاق ما يقرب من 50 % من حصة السوق، ففي ذلك الوقت ، سيطرت شركات مثل بلاك بيري و نوكيا و موتورولا على مساحة الهواتف الذكية.

منذ عام 2010 ، بعد عامين من ظهور هواتف آيفون لأول مرة ، تفوق نظام أندرويد على نظام التشغيل iOS بقاعدة التثبيت الأكبر، فمنذ ذلك الحين ، كان نظام تشغيل جوجل للجوال هو المهيمن في سوق الهواتف الذكية العالمية ، حيث حصل على أكثر من 70 % من حصة السوق اعتبارًا من عام 2022.

وفي نهاية الأمر هذا العام ، يتمتع آيفون دائمًا بحضور كبير في الولايات المتحدة مقارنة بالأسواق الأخرى، لكن تعد هذه المرة الأولى التي تسيطر على سوق الهواتف الذكية المتميزة في الربع الثاني من عام 2022 ، حيث مثل آيفون بنسبة 57٪ من جميع المبيعات في هذا القطاع ولا تظهر أي علامات على التباطؤ.