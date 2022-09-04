عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

يستاهل الفلوس.. لأول مرة هواتف آيفون تتفوق على أندرويد بشراسة

.يستاهل الفلوس..
.يستاهل الفلوس.. لأول مرة هواتف آيفون تتفوق على أندرويد بشرا

حققت هواتف آيفون iPhone  التي صنعها شركة آبل Apple  الأمريكية الجديدة قفزة جديدة نحو الأمام، حيث أنها سجلت لأول مرة أكبر استخدام في الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة على الإطلاق مقارنة بأي نوع آخر من الهواتف الذكية.

 

نقلاً عن بيانات من شركة التحليلات Counterpoint Research ، ذكرت صحيفة Financial Times أن هواتف آيفون ، تفوقت على هواتف أندرويد بأكملها في شهر يونيوالماضي، حيث سجلت نسبة 50 % من حصة السوق الأمريكية.

 

وبذلك ، حققت شركة آبل أعلى نصيب لها على الإطلاق في سوق الهواتف الذكية الأمريكية، ويعتبر ذلك إنجاز حقيقي وملموس وهو مقياس يأخذ في الاعتبار لجميع المستخدمين الذين لديهم هواتف iOS .

حفاظا على البيئة.. آبل ستصنع هواتف iPhone من "الزبالة"

السعر النهائي لهواتف iPhone 14 الجديدة

 

آبل تسيطر على الأسواق العالمية

 

جدير بالذكر أنه في الأيام الأولى لـهواتف آيفون ، لم يكن لهواتف آيفون على الإطلاق ما يقرب من 50 % من حصة السوق،  ففي ذلك الوقت ، سيطرت شركات مثل بلاك بيري و نوكيا و موتورولا على مساحة الهواتف الذكية.

 

منذ عام 2010 ، بعد عامين من ظهور هواتف آيفون لأول مرة ، تفوق نظام أندرويد على نظام التشغيل iOS  بقاعدة التثبيت الأكبر، فمنذ ذلك الحين ، كان نظام تشغيل جوجل للجوال هو المهيمن في سوق الهواتف الذكية العالمية ، حيث حصل على أكثر من 70 % من حصة السوق اعتبارًا من عام 2022.

 

وفي نهاية الأمر هذا العام ، يتمتع آيفون دائمًا بحضور كبير في الولايات المتحدة مقارنة بالأسواق الأخرى، لكن تعد هذه المرة الأولى التي تسيطر على سوق الهواتف الذكية المتميزة في الربع الثاني من عام 2022 ، حيث مثل آيفون بنسبة 57٪ من جميع المبيعات في هذا القطاع ولا تظهر أي علامات على التباطؤ.

آيفون iPhone هواتف اندرويد بلاك بيري نوكيا موتورولا آبل Apple

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد ميكيسوني.. شوبير يعلن رحيل لاعب جديد من الأهلي

بطلت تاكل 3 حاجات.. ما سر فقدان هنادي مهنا 30 كيلو من وزنها ؟

كله إلا قطع العيش.. كيف تطور الخلاف بين رضا عبد العال والخطيب؟

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأحد 4-9-2022

سواريش يكشف 5 نقاط عن الأهلي وأزمة تهديده للناشئين وهجومه على الخطيب

عاجل .. سيراميكا كليوباترا يخطف صفقة الزمالك المنتظرة

شوبير يصدم عشاق الزمالك بشأن صفقة لاعب فيوتشر

ركب الصاروخ.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الأحد 4-9-2022

موضوعات متعلقة

بسعر مناسب.. Amazfit تطلق 2 من الـ Smartwatches بميزات جبارة

تحديث جديد من واتساب يخفي رقم موبايلك..الطريقة هنا

بـ 2000 جنيه فقط..هاتف مميز من شاومي في السوق خلال أيام

ميتا تستعد لطرح ميزات مدفوعة للاستفادة بخدمات فيسبوك وإنستجرام وواتساب

للطلبة .. إزاي تعمل Copy  من ملف PDF

هتجيب لايكات كتير.. إزاي تظبط بوستاتك على فيسبوك

كيدهن عظيم.. امرأة تحصل على 7 ملايين دولار بالخطأ وترفض إرجاعها

لو مرتبك على قدك.. سامسونج عملتلك موبايل جديد بكاميرا 50 ميجابيكسل

ترشيحاتنا

غداً.. مجلس الحوار الوطني يجتمع لاختيار مقرري اللجان والمحاور

بعد إهداء زوجها دراجة نارية.. 10 صور جريئة لـ زوجة أحمد سعد

ارتفاع جديد في أسعار بيجو 301

تزوج 53 مرة .. فيديو متداول لرجل سعودي يثير الجدل

إني خيرتك فاختاري.. حكايات مفجعة في إزهاق 3 فتيات بداعي الحب

يعشق الكرة الهجومية.. «الساحلي» يعدد مزايا آدي هوتر مدرب الأهلي المحتمل |خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمايوه والشورت.. منة فضالي بإطلالات جريئة ومثيرة في عيد ميلادها |شاهد

بإطلالة تكشف خسارتها الشديدة للوزن.. رضوى الشربيني تنشر صورا جديدة| شاهد

ملابس جريئة وأسعار خرافية.. إطلالات أثارت ضجة لـ درة بمهرجان فينيسيا

اسمه ميكي.. التفاصيل الكاملة لزواج ريهام حجاج الأول

فيديو

بسبب إليسا.. الملحن زياد برجي يقع في ورطة بعد طرح أغنية أنا وبس

يتابعها ويعجب بإطلالتها.. دينا أيمن تكشف حقيقة خطوبتها لـ أبوهشيمة |فيديوجراف

غيّر اسمه بسبب التنمر|كاظم الساهر يكشف أسرارًا لأول مرة بعد غياب 10 سنوات|فيديوجراف

الجنس حلال من غير جواز.. فنانون يخرجون عن المألوف في الارتباط والحب |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ