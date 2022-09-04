أسامة ربيع: هنحقق دخل مضاعف للقناة.. وحرب روسيا أثرت على الإيرادات إيجابيا|فيديو

أجرى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على فضائية “القناة الأولى المصرية”، للحديث عن كواليس الاجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعمال التطوير بالمجرى الملاحي للقناة.

قناة السويس: ناقشنا مع الرئيس السيسي تعميم صناعة اليخوت بالترسانات المصرية

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الاجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تناول حركة الملاحة، والمعدلات التي حققتها هيئة قناة السويس، فضلا عن تطورات العمل في القطاع الجنوبي، واستراتيجية الهيئة في تطوير سياحة اليخوت.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على فضائية "القناة الأولى"، أن الاجتماع تناول الشراكة مع القطاع الخاص في إنتاج اليخوت كصناعة وتصديرها للخارج، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من استلام يختين من ترسانة جنوب البحر الأحمر في سفاجا، مشيرا إلى أن صناعة اليخوت ستعمم على الترسانات الأخرى لزيادة دخل القناة.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن مشروع تمويل السفن بالغاز تابع للهيئة الاقتصادية، وجار العمل عليه في شرق بورسعيد.

زيادة عائدات قناة السويس

وذكر "ربيع" أن زيادة عائدات القناة مرتبطة بوجود مجرى ملاحي جاهز؛ لاستقبال جميع أنواع السفن، وهو ما نجحت فيه قناة السويس في عبور سفن عملاقة من خلالها.

وأشار إلى أنه منذ توليه رئاسة القناة وهناك أعمال تطوير مستمرة للمجرى الملاحي لقناة السويس، فضلا عن تطوير قدرات العاملين بالقناة.

قناة السويس

قناة السويس تعدد أسباب ارتفاع الإيرادات

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس ، إن هيئة قناة السويس تعمل على مدار 3 سنوات في تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس، وهو أحد أسباب زيادة عائدات قناة السويس.

وأضاف الفريق أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية "القناة الأولى"، أنه منذ توليه رئاسة القناة وهناك أعمال تطوير مستمرة للمجرى الملاحي لقناة السويس، فضلا عن تطوير قدرات العاملين بالقناة، فضلا عن إضافة عدد من الجراجات لتجنب تعطل الملاحة، وإضافة الخدمات الرقمية للمراكب.

ونوه رئيس هيئة قناة السويس إلى أن الهيئة اهتمت بالتدريب من خلال امتلاكها أكبر مركز محاكاة بالشرق الأوسط، وإضافة المزيد من برامج التدريب فيه، مثل تدريب قبطان القاطرات الضخمة، فضلا عن تدريب لعمال الكراكات، وتدريب مكافحة التلوث، متابعا: "5 برامج للتدريب داخل مركز المحاكاة، والمركز يستقبل أجانب للتدريب من الخارج".

الحرب الروسية الأوكرانية أثرت بشكل إيجابي على إيرادات الهيئة

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن آثار الحرب الروسية الأوكرانية جاءت بالإيجاب على حركة الملاحة داخل قناة السويس ، موضحا أن الكفة الإيجابية للحرب هي التي تغلبت على أعمال القناة.

وأضاف الفريق أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية "القناة الأولى"، أن قرار منع تصدير الغاز والبترول من روسيا إلى أوروبا، وبالتالي استيراده من دول الخليج، تسبب في رفع إيرادات الهيئة، لافتا إلى أن قناة السويس هي أقصر طريق لعبور المواد البترولية من الخليج لأوروبا.

كيف يساهم القطاع الجنوبي في زيادة سفن قناة السويس؟ رئيس الهيئة يكشف

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس ، إنه جار العمل على 40 كيلو مترا من القطاع الجنوبي، وذلك من الكيلو 122 وحتى الكيلو 162 بمخرج السويس، فصلا عن أعمال الازدواج في الأعماق لـ 27 مترا، موضحا أن القطاع الجنوبي يساهم في زيادة أعداد السفن داخل المجرى الملاحي الجنوبي بـ 6 سفن.

وأضاف الفريق أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية "القناة الأولى"، أنه جارٍ العمل على توسعة الجزء الشرقي في الكيلو 132 لـ الكيلو 162 بسعة 40 كيلو مترا، لتحسين حركة الملاحة بنسبة 28%، وتقليل تأثير التيار على الدفة للسفن.

الفريق أسامة ربيع يكشف مردود التطوير بقناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس ، إن أعمال التطوير في المجرى الملاحي لها تأثيرات إيجابية كبيرة، ومن بينها تسجيل أعلى معدل عبور السفن في 6 أغسطس الماضي بـ 89 سفينة، وهو ما لم يحدث من قبل.

وأضاف الفريق أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على فضائية "القناة الأولى"، أن قناة السويس الجديدة لها الفضل في زيادة عدد السفن في المجرى الملاحي للقناة، مشيرا إلى أن: "قناة السويس الجديدة هي طوق النجاة لقناة السويس، وحققت أرقاما ضعف الأرقام السابقة".

وأشار "ربيع" إلى أن المجرى الملاحي للقناة شهد عبور 8 سفن عملاقة لأول مرة، وهي من الحاويات العملاقة، والتي تزن 224 ألف طن، والتابعة لشركة “إيفر جرين”.

أسامة ربيع: أنقذنا السفينة الجائحة قبل أيام في 5 ساعات

عقب الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على حادثة جنوح سفينة محملة بالمواد البترولية في القناة يوم الأربعاء الماضي، قائلا: "جنحت نتيجة عطل فني وتعاملنا معها بسرعة وسهولة في حوالي 5 ساعات".

وأكد الفريق أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية "القناة الأولى"، أن السفينة خرجت سليمة، ولم تصب في أي جزء منها، ولا تدمر بضاعتها، مردفا: "دي احترافية في الشغل وبتدي اطمئنان للشركات إن فيه جاهزية للخدمة 24 ساعة".

وأشار “ربيع“ إلى أن أعمال التطوير في قناة السويس تجعلها تستوعب مرور جميع أنواع سفن الجيل الرابع الجديدة، مردفا: ”التدريب والخدمات اللي بنقدمها عشان نجيب سفن جديدة ونطور ونزود في الدخل”.

رئيس هيئة قناة السويس: عبور 89 سفينة في 6 أغسطس الماضي

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، إنّ القناة حققت في 6 أغسطس الماضي أعلى معدل لعبور السفن بواقع 89 سفينة، موضحًا: "في قناة السويس القديمة كان بيعدي 42 سفينة وممكن 50 سفينة، وبالتالي فإن قناة السويس الجديدة طوق النجاة لقناة السويس، وحققت ضعف الأرقام التي كنا نحققها من قبل".

وأضاف ربيع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبد الصمد وجومانا ماهر: "هناك 8 سفن عملاقة مرت بالقناة لأول مرة، وحمولتها 224 ألف طن وتحمل 24 ألف حاوية والغاطس الخاص بها يفوق الـ16 مترًا، وهي تتبع شركة إيفر جرين".