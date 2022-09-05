في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف عن إطلالات جريئة لـ ابنة غادة عبد الرازق| شاهد

حرصت الفنانة غادة عبد الرازق على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواتصل الاجتماعي إنستجرام، بصورة جديدة لـ ابنتها روتانا.

علقت غادة عبد الرازق على الصورة قائلة:" عيد ميلاد سعيد حياتي.. بحبك."

أبنة غادة عبد الرازق

تعتبر روتانا أبنة غادة عبد الرازق من المشاهير التي تحرص على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بأبرز الصور مما كشف عن إطلالاتها الأنيقة و الجريئة.

كشفت صور أبنة غادة عبد الرازق عن ذوقها الرفيع في اختيار الإطلالات و الأزياء التي تظهر بها في مختلف المناسبات سواء الكاجوال أو الكلاسيك أيضا.



تخطف أبنة غادة عبد الرازق دائما الأنظار بإطلالات متنوعة وفساتين مميزة ، حيث تحرص على ارتداء التصميمات التي تبرز رشاقتها و قوامها المثالي، تفضل أيضا التنوع و التجديد دائما وعدم تكرار التصميمات التي ارتدتها من قبل.



تقوم روتانا أبنة غادة عبد الرازق بتنسيق قطع المجوهرات والإكسسوارات التي تمنحها إطلالة متكاملة بالإضافة إلي الأحذية و الحقائب الفخامة.



تعتمد أبنة غادة عبد الرازق على التنوع أيضا في تسريحات الشعر وصيحات المكياج البسيطة و الهادئة ذات الألوان الجذابة التي تكشف عن جمالها و جمال ملامحها.



أبنة غادة عبد الرازق

أبنة غادة عبد الرازق

أبنة غادة عبد الرازق

أبنة غادة عبد الرازق

أبنة غادة عبد الرازق

أبنة غادة عبد الرازق

أبنة غادة عبد الرازق

أبنة غادة عبد الرازق

أبنة غادة عبد الرازق