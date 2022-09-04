غادة عبد الرازق تحتفل بعيد ميلاد ابنتها روتانا: وحياتي أحبك

هنأت الفنانة غادة عبدالرازق، ابنتها روتانا القزاز، بمناسبة عيد ميلادها، عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت غادة صورة لابنتها، وعلقت عليها قائلة: "عيد ميلاد سعيد، احبك وحياتى أحبك".





يذكر أن آخر أعمال غادة عبد الرازق الدرامية مسلسل "لحم غزال" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2021، وشاركها في البطولة كل من شريف سلامة، وعمرو عبد الجليل، ومي سليم، ووفاء عامر، ومحمد شاهين، وأحمد صفوت، وأشرف عبد الغفور، ورحاب الجمل، وأحمد خليل، وشريف دسوقي، ووليد فواز، وخالد محمود، وتأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.



تدور الأحداث داخل حارة شعبية، ومنطقة المدبح، وحول المشكلات الاجتماعية التي تمر بها إحدى الأسر المصرية وشخصية عاليا، و«غزال» سيدة من بيئة راقية تغير اسمها من عاليا لغزال، تبحث عن ابنها الذي أدمن المخدرات، ولكنه اختفى فجأة وتحاول الوصول إليه من خلال الشاب المنحرف الذي كان برفقته قبل اختفائه.