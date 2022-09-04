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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التضامن: حملات توعية بالمحافظات لمواجهة الزواج المبكر.. فيديو

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

أكد الدكتور مجدي حلمي مستشار برنامج وعي للتنمية المجتمعية بوزارة التضامن الاجتماعي٫ أن الزواج المبكر مصطلح نسبي يختلف من أسرة لأسرة.

وأضاف  الدكتور مجدي حلمي مستشار برنامج وعي للتنمية المجتمعية بوزارة التضامن الاجتماعي٫: "نتحدث عن مكافحة زواج الأطفال وهو الزواج قبل 18 عاما٫ لأن  18 عاما هو سن الطفولة في الدستور والقانون المصري وكافة المواثيق الدولية".

وأوضح: "شعارنا في الحملة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي هو "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها وحياتها"٫ لافتا: "هناك أضرار صحية قدت تحدث للفتاح  في هذا السن وهي أن تحمل وتلد قبل 18 عاما وتتضاعف كل مضاعفات الحمل والولادة مثل تسمم الحمل والنزيف قبل وبعد وأثناء الولادة وغيرها من مشاكل الولادة التي تتضاعف أكثر إذا كان سن الحامل أصغر من 18 عاما".

 

القانون يمنع تسجيل الزواج

 

وأشار الدكتور مجدي حلمي مستشار برنامج وعي للتنمية المجتمعية بوزارة التضامن الاجتماعي: "القانون يمنع تسجيل الزواج قبل سن 18 عاما"٫ موضحا: "نقوم بحملات توعية في كافة المحافظات لمواجهة الزواج المبكر".

 

التضامن الزواج المبكر حملات توعية المحافظات الدكتور مجدي حلمي برنامج وعي وزارة التضامن الاجتماعي٫

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