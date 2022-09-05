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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالمايوه والتاتو.. ابنة حسين فهمي تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

منة حسين فهمي
منة حسين فهمي

حرصت ابنة الفنان حسين فهمي على مشاركة متابعهيا عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها برفقة أحد الاصدقاء.

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تألقت أبنة حسين فهمي في الصور بإطلالة جريئة، حيث ظهرت بالمايوه و نسقت معه كاش مايوه أنيق أتسم بالنقوشات و الألوان التي تتناسب مع الأجواء الصيفية.

تزينت أبنة حسين فهمي بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة جذابة، وأكملت إطلالتها ب وشاح صغير على الشعر مما زاد من أناقتها.
أما من الناحية الجمالية، أعتمدت أبنة حسين فهمي على خصلات شعرها الأشقر المنسدله على كتفيها، ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل وأعتمدت على جمالها الطبيعي.
 

منة حسين فهمي 
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