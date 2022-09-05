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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان قرية رفاعة بفرشوط يطالبون بإدراجهم ضمن خطة التطوير

شكاوى المواطنين
شكاوى المواطنين

يعيش أهالي قرية رفاعة مركز فرشوط محافظة قنا، معاناة بسبب تدنى مستوى معظم الخدمات من شبكة كهرباء وعدم وجود مكتب بريد يخدم أهالى القرية و عدم وجود مركز شباب -وفق شكاوهم.

 

يقول‏ محمود أبو غويل الرفاعي أحد سكان القرية، في رسالته من خلال في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": “القرية تعانى من تدنى شبكة الكهرباء وانتشار القمامة بالشوارع  بشكل كبير تبعث بالعديد من الروائح السيئة والأمراض والأوبئة كما تعمل على نشر الحشرات والباعوض الحامل بالميكروبات وذلك خطر علينا وعلى أبنائنا”.

ويكمل:"كما نعانى من غياب الإنارة عن بعض الشوارع الرئيسة، بالإضافة إلى انتشار الكلاب بشكل ملحوظ التى تتجول فى مجموعات كبيرة وتفزع السكان، وتضطرنا للامتناع عن الخروج إلى الشارع بعد الغروب، بالإضافة إلى أنها تجعل النوم مستحيلا نظرا لنباحها المستمر طوال الليل".

 

ويضيف: "كما نحتاج إلى إنشاء مكتب بريد للقرية على مساحة تسمح بميكنته وتطويره أسوة بالقرى والبلاد المجاورة مما حال دون تطويره وميكنته، لتخفيف المعاناة عن الأهالى، خاصة كبار السن وأصحاب الهمم".

 

ويقول : إن إنشاء مركز الشباب في غاية الأهمية من أجل توعية الشباب وتنشيطهم، وإقامة الندوات التوعوية وغيرها من الخدمات التى تخدم أهالى القرية.

 

وناشد سكان القرية المسئولين إدراج وضم هذه القرية ضمن خطة المشروع القومي لتطوير الريف (مشروع تطوير 1000 قرية) حيث إنهم فى أمس الحاجة الى هذا المشروع.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتساب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة قنا قرية رفاعة مركز فرشوط شبكة كهرباء مكتب بريد مركز شباب تدنى شبكة الكهرباء غياب الإنارة

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