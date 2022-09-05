الزمالك يخطر حازم إمام بعدم تجديد عقده وإلزامه بالرحيل

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك على إخطار إدارة الكرة بالنادي لحازم إمام الظهير الأيمن برحيله عن النادي وعدم تجديد عقده مع القلعة البيضاء في الفترة الحالية.



وأكد المصدر أن حازم إمام سبق ووقع على عقود التجديد للنادي لمدة موسمين قبل أن تفق إدارة الكرة مع الجهاز الفني على رحيل اللاعب وعدم توثيق عقده الجديد مع النادي ليرحل الظهير الأيمن عن النادي رسميا.



ولم يشارك حازم إمام في تدريب الأمس بعدما شارك في تدريب السبت الماضي عقب عودة الفريق من الراحة.



ويستعد الزمالك للسفر إلى قطر لمواجهة الهلال السعودي المقرر لها يوم 9 سبتمبر الجاري في سوبر كأس لوسيل.

وتعود بعثة الزمالك إلى القاهرة بعد خوض مباراة الهلال في سوبر كأس لوسيل، بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بتأجيل لقاء إيليكت التشادي في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا لتقام يوم 18 سبتمبر الجاري بالكاميرون.