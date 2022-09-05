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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 10 أشخاص وإصابة 15 آخرين في حوادث طعن متفرقة في كندا

صدى البلد

أعلنت شرطة الخيالة الكندية الملكية في مقاطعة ساسكاتشوان مقتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون في 13 موقعا مختلفا نتيجة عمليات الطعن التي وقعت صباح الأحد في منطقة جيمس سميث كري نيشن وفي قرية ويلدون شمال شرق ساسكاتشوان.


وتم نقل 15 شخصا على الأقل إلى المستشفى، وأصيب العديد من الضحايا الآخرين، وفقًا لما ذكرته شرطة الخيالة الكندية الملكية.


وحتى بعد ظهر الأحد، كانت الشرطة تحقق في 13 مسرح جريمة منفصل على صلة بالهجمات.


وتحاول شرطة الخيالة الكندية الملكية تحديد مكان المشتبه بهما داميان ساندرسون ومايلز ساندرسون.


وفي هذه المرحلة من التحقيق، تقول شرطة الخيالة الكندية الملكية إن بعض الضحايا استُهدفوا بينما كان البعض الآخر عشوائيا. وكان آخر تقرير شوهد المشتبه بهما قبل الظهر بقليل. 


وقالت شرطة الخيالة الكندية الملكية في بيان صحفي بعد ظهر يوم الأحد "بما أن المشتبه بهما طلقاء، فقد طلبنا أيضا تمديد حالة التأهب إلى مقاطعتي مانيتوبا وألبرتا".


وغرد رئيس الوزراء، جستن ترودو، عبر تويتر قائلا: "إن الهجمات التي وقعت في ساسكاتشوان اليوم مروعة ومفجعة. أفكر في أولئك الذين فقدوا أحباءهم والذين أصيبوا." وأضاف "نحن نراقب الوضع عن كثب، ونحث الجميع على متابعة التحديثات من السلطات المحلية. شكرا لجميع المستجيبين الشجعان على جهودهم على الأرض."
 

كندا ساسكاتشوان

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