أستاذ سموم: لدغات النحل تسبب الوفاة في هذه الحالة| احذر

قال الدكتور محمود لطفي صقر، أستاذ السموم بكلية الطب جامعة عين شمس، إن لدغات النحل فى أغلب الأحيان تؤدي إلى أعراض بسيطة، والتي تكون عبارة عن ألم مكان اللسعة أو احمرار بسيط فى الجلد، وقد تتطور الأعراض فى بعض الناس إلى احمرار شديد وتورم فى الجلد.

وأضاف “صقر” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “TEN”، أن تلك الأعراض المتوسطة نتيجة لدغات النحل تستغرق يومين أو ثلاثة، ثم تختفي بعد ذلك بدون أى علاج، موضحا أنه فى بعض الأحيان قد تتسبب لدغات النحل فى حدوث حساسية شديدة للمصاب.

وتابع أنه على أثر تلك الحساسية، وبالإضافة إلى الألم والاحمرار، يبدأ يظهر على الشخص صعوبة فى التنفس، وتورم فى الحلق واللسان والقيء ومشكلة فى الوعي وقد يحدث فقدان للوعي، لافتا إلى أن تلك الحساسية والأعراض فى منتهي الخطورة إن لم يعالجها المصاب بها من الممكن أن تؤدي للوفاة.

وأشار إلى أنه فى الحالات البسيطة للتعامل مع لدغات النحل، يتم وضع كمادات مكان الألم، وفى الحالات الشديدة فليس لها علاج فى المنزل، بل يتم نقله فورا للمستشفي فى أسرع وقت لتلقي العلاج المتخصص له.