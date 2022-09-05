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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

11 مليونا و287 ألف جنيه حصيلة البيع بجلسة المزاد العلني بجمارك سفاجا

صدى البلد

أقيمت ظهر أمس الأحد، جلسة المزاد العلنى الخاصة لبيع عدد 77 لوط بضائع وسيارات بجمارك سفاجا بقاعة نادى الجيزة الرياضى شارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة .

وخلال جلسة المزاد اليوم تم الآتى :

1- تم إجراء المزاد على عدد 64 لوط سيارات ماركات متنوعة .

2 - تم البيع النهائى لعدد 36 لوط سيارات .

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أكثر من 11 مليون جنيه حصيلة بيع بضائع وسيارات جمارك سفاجا بالمزاد العلني

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بتعويضات 2 مليون و350 ألف جنيه.. جمارك سفاجا تضبط 22 محاولة تهريب

3- تم إجراء المزاد على عدد 13 لوط بضائع متنوعة.

4- تم البيع النهائى لعدد 3 لوطات بضائع .

5- تم سحب لوط ملابس لعدم استكمال المشتري باقي قيمة اللوط وقام بدفع التأمين الإبتدائي فقط .

6- تبقى عدد 37 لوط لم تباع لعدم الوصول لقيمة البيع المحددة .

7- بلغت حصيلة البيع الإجمالية للمزاد 11 مليون و287 ألف و910 جنيهات.

جمارك سفاجا المزاد العلني لوط سيارات

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