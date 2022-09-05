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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

نعيمة القصير: العالم يواجه تحدي ارتفاع معدلات الأمراض غير السارية

صدى البلد

توجهت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، بالتهنئة للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، على هذا الإنجاز الهام الذي تم إحرازه نحو صياغة الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2022-2030، معربة عن سعادتها بحضور هذه الورشة الهامة التي سينبثق منها استراتيجية متعددة القطاعات للغذاء والتغذية في مصر تهدف لتعزيز صحة المواطن المصري من خلال الاهتمام بغذائه وتحسين الحالة التغذوية على مدار المراحل العمرية المختلفة.

وأكدت «القصير» أن العالم يواجه تحد ارتفاع معدلات الأمراض غير السارية المرتبطة بالنظام الغذائي غير الصحي، بسبب ارتفاع معدل استهلاك الملح والسكر والدهون خاصة الدهون المهدرجة والتي تؤدي للعديد من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري والسرطان، حيث تشير الإحصائيات إلى أن الأمراض غير السارية المسئولة في 84% من مجمل الوفيات في مصر، مؤكدة أن النساء والرضع والأطفال والمراهقون أكثر الفئات المعرضة بشكل خاص لخطر سوء التغذية.

وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إطلاق ورشة عمل وضع الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2022 – 2030، التي تأتي في إطار التزام الدولة المصرية بتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وحضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بوزارة الصحة، والدكتورة جيهان فؤاد، مدير المعهد القومي للتغذية.


 

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