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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أكدت رفضها لكل الأعمال الإرهابية.. السعودية تدين استهداف سفارة روسيا في كابول

صدى البلد

أدانت وزارة الخارجية السعودية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي على سفارة روسيا الاتحادية في العاصمة الأفغانية كابل، الذي أدى إلى وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص.

وأكدت الوزارة - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - رفض المملكة التام لكل الأعمال الإرهابية التي تستهدف الأبرياء والبعثات الدبلوماسية في كل مكان، مجددةً دعم السعودية لكل الجهود الدولية المكثفة الرامية إلى القضاء على الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره وتجفيف منابع تمويله.

وأعربت الوزارة عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

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