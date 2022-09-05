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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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المصريين بالخارج: نطالب بتقسيط جمارك السيارات القادمة من الخليج

صدى البلد

كشف عادل حنفي، نائب رئيس اتحاد المصريين بالخارج، عن تفاصيل مبادرة تقسيط جمارك السيارات القادمة من الخليج.

وقال “حنفي”، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن “المصريين بالخارج يطالبون بتوفير الحماية القانونية لمن يتم القبض عليهم في قضايا مختلفة”، لافتا إلي أن تحويلات المصريين بالخارج تجاوزت 32 مليار دولار خلال عام واحد.
وأوضح “لا توجد مرافعة قانونية في الدول الخليجية إلا لمحامٍ من أبناء الدولة، ويجب النظر في هذا الأمر”.

وأكمل “كل السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبي أصبحت زيرو جمارك”، مطالبا بتقسيط جمارك السيارات التي تأتي من دول الخليج، لأن الكثير من المصريين لا يملكون دفع الأموال دفعة واحدة.

واختتم عادل حنفي نائب رئيس اتحاد المصريين بالخارج، أن المصريين بالخارج يطالبون بشحن جثمان المصري المتوفي في الخارج إلى أرض الوطن على نفقة الدولة.

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