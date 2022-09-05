خبير اقتصادي: مصر نجحت في تحقيق نقلة نوعية بمشروعات الطاقة الجديدة

أكد الدكتور مدحت نافع٫ الخبير الاقتصادي، أن كل الصناديق السيادية في الدول العربية هدفها فتح الأبواب لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف مدحت نافع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” المذاع على قناة “المحور”: “الصندوق السيادي من أهم المحاور التي تضمنتها وثيقة ملكية الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في دعم الاقتصاد”.

وأشا إلى أن المشروعات الخضراء والطاقة المتجددة تحظى باهتمام الدولة خلال هذه المرحلة، متابعا: “مصر نجحت في تحقيق نقلة نوعية في مجال مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في الفترة الماضية”.

الرئيس السيسي

وأوضح الدكتور مدحت نافع٫ الخبير الاقتصادي: “مشروعات الطاقة النظيفة لها جدوى اقتصادية فضلا عن الفائدة البيئية لها".

وأكد أن الاقتصاد المصري قادر على امتصاص الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية بينما هناك اقتصاديات أخرى أصابها الارتباك”.