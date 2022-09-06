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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. عرض الفيلم الأمريكي «تمرد على السفينة باونتي» بمركز إبداع الإسكندرية

صدى البلد

 ينظم مركز الحرية للإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية، اليوم عرضًا خاصًا للفيلم الأمريكي "تمرد على السفينة باونتي"، ضمن فعاليات نادي الحرية السينمائي، وذلك بمقر المركز وسط الإسكندرية.

الفيلم تاريخي يروي قصة التمرد الذي حدث على السفينة الإنجليزية "باونتي"، خلال الرحلة إلى جزر تاهيتي عام 1787، وكان الكابتن ويليام بليج صاحب الأوامر الصارمة التي لا تناقش من أجل حفظ النظام، رسا البحارة على الجزيرة وفي طريق العودة بدأ تمرد الطاقم بسبب كبر الكابتن وتعاليه وسوء معاملته.
فيلم "تمرد على السفينة باونتي" إخراج لويس مايلستون، تأليف ويليام بلاي، بطولة مارلون براندو، وتريفور هاوارد، وريتشارد هاريس، وتيم سيلي، وهيو جريفيث، وأشلي كوان. 

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تجدر الإشارة إلى أن مركز الحرية للإبداع هو أول مركز ثقافي مصري أنشئ بالإسكندرية، ويهدف المركز إلى خدمة المجتمع السكندري وتشكيل وجدانه من خلال تقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، ويعد ملتقى للأدباء والمثقفين.

الاسكندرية التنمية الثقافية الأمريكي صندوق التنمية الثقافية الإنجليزية

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