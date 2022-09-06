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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الخدمة العسكرية مزورة.. ضبط ثلاثيني أثناء إنهائه إجراءات السفر للكويت بمطار سوهاج

صدى البلد

تمكن ضباط قسم جوازات مطار سوهاج الدولي، من ضبط شاب في منتصف الثلاثينات من العُمر، أثناء محاولته إنهاء إجراءات سفره لدولة الكويت؛ لتزويره شهادة إنهاء الخدمة العسكرية، تم تحويله إلى مركز شرطة جرجا؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بورود محضر رقم محدد أحوال قسم جوازات مطار سوهاج الدولي.

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تفاصيل الواقعة

يتضمن ضبط المدعو (وائل. ع. ع- 36 سنة- حاصل على ثانوية أزهرية- ويقيم بولاق الدكرور بالجيزة)، يحمل جواز سفر رقم محدد  أثناء إنهاء إجراءات سفره لدولة الكويت؛ لتزويره شهادة إنهاء الخدمة العسكرية واستخدامها في استخراج جواز سفره.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج تزوير العسكرية مطار مطار سوهاج جرجا

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