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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: التكليفات الرئاسية بمراجعة أسعار التوريد للمحاصيل تحقق الأمن الغذائى لمصر

محمد المنزلاوى وكيل
محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ

أشاد النائب محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراجعة أسعار التوريد الاسترشادية للمحاصيل قبيل موسم الحصاد وتقديم حوافز مالية إضافية لدعم الفلاحين وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم.

وأكد "المنزلاوى" فى بيان له اصدره اليوم أن هذا التوجه يكفل تحقيق الأمن الغذائى لمصر ومضاعفة الصادرات الزراعية المصرية لمختلف اسواق العالم بصفة عامة وللاسواق العربية والافريقية بصفة خاصة. 

وقال إن هذه التكليفات الرئاسية لقيت ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من جميع مزارعى مصر لأن هذه التكليفات تؤكد انحياز القيادة السياسية للمزارع المصرى الذى حقق نجاحات كبيرة ومبهرة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر من مختلف المحاصيل الزراعية موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى على هذا الاهتمام الكبير بالقطاع الزراعى . 

وطالب  الحكومة بالاسراع فى تحديد الاسعار المناسبة لتوريد جميع المحاصيل الزراعية وبما يتناسب مع الاسعار العالمية للمحاصيل الزراعية العالمية ويكفل تحقيق هامش ربح مناسب للمزارع المصرى مع توفير جميع مستلزمات الانتاج الزراعى والحوافز التشجيعية للمزارعين والاهتمام بملف الارشاد الزراعى وترشيد استخدامات مياه الرى وتوفير افضل أنواع التقاوى لمختلف المحاصيل الزراعية وباسعار مناسبة . 

تجدر الاشارة الى أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى . 

محمد المنزلاوي لجنة الصناعة مجلس الشيوخ الفلاحين الصادرات الزراعية حوافز مالية

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