عبدالجليل: اختيار تعاقدات الأهلي قبل وصول المدرب خاطئ

نصح محمد عبد الجليل نجم منتخب مصر الأسبق، النادي الاهلي باختبار اللاعبين الجدد بعد وصول المدير الفني، مؤكدًا أنه في حالة حدوث العكس سيكون الأمر خطأ كبيرًا قد يدفع الفريق ثمنه فيما بعد.

وتابع عبد الجليل أثناء وجوده ضيفًا في برنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه للإعلامي محمد شبانة على فضائية ETC ،لابد من تعاقد الأهلي مع مدير فني في أسرع وقت ليسمح له باختيار اللاعبين، أعتقد أن النادي استغرق وقتا كبيرا لحسم هذا الملف، وما سمعته أن المدير الفني الجديد سيكون ألمانياً.

وأتم نجم الكرة المصرية الأسبق، سواريش كان خطأ لابد من تصحيحه، والرهان في الموسم المقبل سيكون على عودة اللاعبين الأساسيين لمستواهم الطبيعي والقوي، فضلًا عن الحفاظ عليهم بدنيًا من الإصابات، لذلك أطالب بصورة تصحيح في الجهاز الطبي والأحمال البدنية ليكون على قدر المدرب الكبير الذي سيتعاقد الأهلي معه.

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