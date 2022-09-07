المسرح وقع بيا.. أحمد سعد يحكي موقفا محرجا بسبب بحبك يا صحبي|شاهد

قال الفنان أحمد سعد ، إن أغنية " بحبك ياصحبي "وصلته بجمهوره في الأقاليم ، متابعا :" في مرة روحت فرح وغنيت الأغنية راح الجمهور كله طلع على المسرح لحد لما المسرح وقع " .

وتابع الفنان أحمد سعد ، خلال استضافته في برنامج " صاحبة السعادة " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أن لغة الفن لم تكن واضحة في عائلته ، مردفا : " مكنوش مقتنعين بمعهد الموسيقى العربية " .

وأكمل : عمر كان بيمثل وأنا في المعهد وكنا بندعم بعض بشكل خاص ، وحاسين أن في لحام بينا ، مضيفا : " أي حاجة لازم أكلمه قبها وناخد رأس بعض في الأعمال الفنية وعمري ما عملت له أغاني مسلسلات ومخدهاش " .

وفى برومو الحلقة، احتفلت إسعاد يونس وزوجة أحمد سعد، بعيد ميلاده، وقام أحمد سعد بـ تقبيل زوجته علياء بسيوني، على الهواء، ونظرت إسعاد يونس لهم نظرة غريبة تدل على الدهشة.

وظهر فى جزء من الحلقة، احمد سالم المطرب النقاش، حيث قدما سويا مجموعة من الأغاني، على الهواء.



