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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم الفارغة بالضفة الغربية

مقتل شاب فلسطيني
مقتل شاب فلسطيني برصاص إسرائيلي في مخيم الفارغة بالضفة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي قتل فلسطيني بالرصاص في مخيم الفارعة بمحافظة طوباس في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن الصحة الفلسطينية أن "الشاب يونس غسان تايه (21 عاماً) استشهد برصاصة مباشرة في القلب أطلقها عليه جنود الاحتلال في مخيم الفارعة بمحافظة طوباس".

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن الشاب أصيب بجروح حرجة، وخلال نقله للمستشفى استشهد رغم محاولات الطواقم الطبية إنقاذه.

وكانت قوات إسرائيلية اقتحمت المخيم، وشرعت بحملة دهم وتفتيش لمنازل المواطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

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وقالت الوكالة إن قوات الاحتلال اعتقلت شابين، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما، كما اقتحمت منزل الأسير المحرر يوسف التايه ولم يكن متواجدا في المنزل.

كما اقتحم الجيش الإسرائيلي عددا من مدن الضفة الغربية، واعتقل 17 فلسطينيا وتركزت الاعتقالات في سلواد برام الله.

فيما أشار نادي الأسير، إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت عشرات المنازل بمناطق مختلفة بالضفة، وعاثت بها خرابا، كما أخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية واحتجزتهم لساعات طويلة.

واندلعت مواجهات واشتباكات بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في مخيم الفارعة وبلدة اليامون.

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