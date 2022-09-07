سيولة مرورية بميادين القاهرة والجيزة |فيديو

عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن حالة المرور في القاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء .

واستعرض محمد القليوبي، مراسل صدى البلد الحالة المرورية للطرق والمحاور المختلفة اليوم ، لافتا إلى أن هناك سيولة مرورية بطريق السويس الإقليمي، إلى جانب محور بن زايد الجنوبي فى العاصمة الإدارية الجديدة، سواء داخل العاصمة أو خارجها.

وتابع أن هناك سيولة مرورية بالطريق الدائري الذاهب إلى التجمع الخامس، أو المؤدي إلى البحر الأعظم، إضافة إلى وجود سيولة مرورية بمحور المريوطية.



ولفت إلى اتجاه طريق الإسكندرية الصحراوي يسير بشكل سلس جدا وسيولة مرورية فى هذا الاتجاه، وأيضا المتجه من طريق الإسكندرية وحتي أكتوبر، إلى جانب اتجاه أعلى الطريق الدائري الذاهب إلى الرماية، والذاهب إلى منطقة الواحات .

كما يوجد سيولة مرورية أيضا فى العاصمة الإدارية الجديدة وبمحور بن زايد الشمالي، إلى جانب الطريق الدائري المؤدي لمنطقة التجمع الخامس، سواء فى الطريق الرئيسي أو الطريق الآخر.