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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خلافات شديدة وصوت عالي.. شوبير يكشف تفاصيل صفقة عمر كمال للزمالك

شوبير
شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل لأول مرة في مفاوضات الزمالك مع فيوتشر لضم عمر كمال عبد الواحد الظهير الأيمن للفريق.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "عمر كمال عبد الواحد وقع للزمالك في فترة حسين لبيب رئيس القلعة البيضاء السابق".

وأضاف: "أزمة إيقاف القيد لنادي الزمالك، تسببت في منع اكتمال الصفقة، حيث لا يوجد اعتراف من جانب الاتحاد الدولي بأي توقيع".

وزاد: "عمر كمال عبد الواحد انتقل إلى صفوف فيوتشر إف سي بسبب علاقته القوية مع علي ماهر في بداية الموسم الحالي".

وواصل: "إدارة الزمالك الحالية حرصت على التفاوض مع فيوتشر لضم عمر كمال، وتواجد كبير نادي الزمالك مع إدارة فيوتشر في جلسة خاصة بحضور وليد دعبس رئيس النادي ومحمد حلاوة".

وكشف: "فيوتشر طلب التعاقد مع سيد نيمار ومروان حمدي بشكل نهائي، ولكن إدارة الزمالك رفضت انتقال سيد نيمار ولكن رحبت بانتقال مروان حمدي، الجلسة حدث بها خلافات شديدة وصوت عالي، وهو ما جعل إدارة فيوتشر تنهي الجلسة سريعا وترفض بيع اللاعب".

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