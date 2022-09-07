صلاح يشاهد.. نابولي يكتسح ليفربول بثلاثية في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا

اكتسح نادي نابولي الإيطالي نظيره ليفربول الإنجليزي، بثلاثية نظيفة، في الشوط الأول، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 5 عن طريق زيلنسكي لاعب نابولي.

ثم حصل فريق نابولي على ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 17 ولكن تصدى لها الحارس أليسون بيكر ببراعة.

وفي الدقيقة 30 أستطاع فريق نابولي من تسجيل الهدف الثاني بعد استغلال أخطاء دفاع ليفربول الفادحة وذلك عن طريق لاعبه أنجوسيا.

وفي الدقيقة 44 سجل سيميوني الهدف الثالث لفريق نابولي.

وشهد التشكيل الأساسي تواجد النجم المصري محمد صلاح في قيادة الهجوم.



وجاء تشكيل فريق ليفربول كالتالي:.



حراسة المرمى: أليسون بيكر.



خط الدفاع: أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون.



خط الوسط: ميلنر، فابينيو، إليوت.



خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، لويس دياز.



دكة البدلاء:.

أدريان، بن ديفيز، تياجو ألكانتارا، جوتا، تسيميكاس، نونيز، آرثر، ماتيب، فيليبس، بايتيتش.