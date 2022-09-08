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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. أحدث ظهور لـ حسين الشحات على السوشيال ميديا

صدى البلد

شارك حسين الشحات لاعب النادى الاهلى ، جمهوره بصورة له عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”. 

 

وعلق حسين الشحات على الصوؤة بوضع ايموشن قلب ، وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه . 

 

وكشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق ، عن مصير حسين الشحات مع الفريق في الفترة القادمة.
 

وأكد شوبير ، عبر راديو 93.7 اون سبورت ، أن حسين الشحات عقده سينتهي في شهر يناير المقبل ويحق له التوقيع لأي نادي بعد عدم التجديد له .

وشدد شوبير ، على أن حسين الشحات مطلوب في الدوري القطري والاهلي لم يحسم مصيره حتي الآن ولم يتحدث معه أحد من مسئولي النادي الاهلي .

واختتم شوبير ، من الممكن أن يلحق حسين الشحات بمعسكر الأهلي في هولندا الا لاعب واحد وهو عمار حمدي .

الأهلى احمد شوبير انستجرام النادي الأهلي حسين الشحات الإعلامي أحمد شوبير

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