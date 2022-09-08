شاهد.. أحدث ظهور لـ حسين الشحات على السوشيال ميديا

شارك حسين الشحات لاعب النادى الاهلى ، جمهوره بصورة له عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلق حسين الشحات على الصوؤة بوضع ايموشن قلب ، وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه .

وكشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق ، عن مصير حسين الشحات مع الفريق في الفترة القادمة.



وأكد شوبير ، عبر راديو 93.7 اون سبورت ، أن حسين الشحات عقده سينتهي في شهر يناير المقبل ويحق له التوقيع لأي نادي بعد عدم التجديد له .

وشدد شوبير ، على أن حسين الشحات مطلوب في الدوري القطري والاهلي لم يحسم مصيره حتي الآن ولم يتحدث معه أحد من مسئولي النادي الاهلي .

واختتم شوبير ، من الممكن أن يلحق حسين الشحات بمعسكر الأهلي في هولندا الا لاعب واحد وهو عمار حمدي .