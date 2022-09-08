عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

التفاصيل الكاملة.. بعد ظهور أول حالة.. أسباب وأعراض جدري القرود وخطوات للوقاية وطرق انتقال العدوى

جدرى القرود
جدرى القرود

التفاصيل الكاملة .. أعراض جدري القرود الخطير

كيف تحمي نفسك من جدري القرود؟ .. خطوات للوقاية

بعد ظهور أول حالة جدري القرود فى مصر.. إليك طرق انتقال العدوى

بعد إعلان وزارة الصحة والسكان، إيجابية مواطن مصري للإصابة بفيروس جدري القرود، و اكتشاف إصابته من خلال إجراءات الترصد الوبائي وهو من الحاصلين على الإقامة بإحدى الدول الأوربية والمترددين عليها

ويعد مرض جدرى القرود من أخطر الأمراض التى انتشرت مؤخرا فى العالم وما زاد تخوف الأطباء منه أنه تغير وأصبح ينتشر فى أماكن ذات طقس وطبيعة مختلفة مما يعني إمكانية انتشاره فى مختلف الدول.إليك كل ما لا تعرفينه عن جدري القرود من أسباب الإصابة وأعراضه وكيفية انتقاله

أسباب  جدرى القرود

من جانبه أكد الدكتور هانى الناظر أنه ينتقل جدري القرود من خلال العلاقة الزوجية بسبب طبيعته الفيروسية التى تجعله قادرا على الانتقال عبر الأغشية المخاطية بسبب الاتصال فى العلاقة الحميمة.

ومن المعلومات الغريبة التى لا يعلمها كثيرون عن مرض جدري القرود أنه ينتقل من خلال الجهاز التنفسي عن طريق السعال والعطس ويمكن أن ينتقل من ملامسة أشياء المريض والأدوات الخاصة.

أعراض المرض 

أما عن أعراض جدرى القرود فهي تشبه أحيانا أعراض البرد فى بدايتها حيث يسبب صداع شديد وارتفاع فى درجة الحرارة ويعاني معظم المرضى من الحمى وآلام الجسم والقشعريرة والتعب، وقد يصاب الأشخاص أصحاب الأمراض الأكثر خطورة بطفح جلدي وآفات على الوجه واليدين ويمكن أن تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

ومن أعراض جدري القرود الأخرى هى تورم الغدد الليمفاوية وبعد عدة أيام تظهر حبوب حمراء فى الجلد خاصة الوجه واليدين ثم تتحول تلك الحبوب إلى فقاقيع مائية ثم بثور أكبر حجما .

وتعد فترة الحضانة من حوالي خمسة أيام إلى ثلاثة أسابيع ويتعافى معظم الناس في غضون أسبوعين إلى أربعة أسابيع دون الحاجة إلى دخول المستشفى.

يمكن يكون جدري القرود قاتلًا لما يصل إلى واحد من كل 10 أشخاص ويُعتقد أنه أكثر حدة عند الأطفال.

غالبًا ما يتم إعطاء الأشخاص المعرضين للفيروس واحدًا من عدة لقاحات ضد الجدري ، والتي ثبت أنها فعالة ضد جدرى القرود.

 طرق انتقال عدوى جدري القرود لأي شخص

من أهم  طرق انتقال عدوى جدري القرود لأي شخص التلامس الوثيق والشخصي غالبًا من الجلد إلى الجلد ، بما في ذلك:

الاتصال المباشر بطفح جلدي جدري القرود أو الجرب أو سوائل الجسم من شخص مصاب بجدرى القرود.
لمس الأشياء والأقمشة (الملابس أو الفراش أو المناشف) والأسطح التي استخدمها شخص مصاب بجدرى القرود.
ملامسة إفرازات الجهاز التنفسي كالمخاط والرذاذ أثناء العطس من أهم طرق انتقال عدوى جدري القرود.
من الأشياء التى لا يعرفها الكثيرون عن  طرق انتقال عدوى جدري القرود هى لمس الأقمشة والأشياء أثناء ممارسة الجنس التي استخدمها شخص مصاب بجدرى القرود ولم يتم تطهيرها  مثل الفراش والمناشف وأدوات الوثن والألعاب الجنسية.
يمكن لأي شخص مصاب بجدرى القرود أن ينشره للآخرين من الوقت الذي تبدأ فيه الأعراض حتى يشفى الطفح الجلدي تمامًا وتتكون طبقة جديدة من الجلد، و يستمر المرض عادة من 2 إلى 4 أسابيع

الوقاية من جدرى القرود

 

من الأمور شديدة الأهمية فى الوقاية من جدري القرود هى ارتداء الكمامة وغسل اليدين بالماء والصابون باستمرار للحماية من العدوى بشكل عام مطالبا المواطنين بعدم استخدام الليفة في الاستحمام والاكتفاء بالماء والصابون بسبب أضرار تحدث فى الجلد نتيجة جدري القرود. 

 

جدري القرود أسباب جدري القرود أعراض المرض طرق انتقال عدوى جدري القرود الوقاية من جدري القرود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مارسيل كولر مديرا فنيا لـ الأهلي.. واستمرار قمصان وعبدالحفيظ.. ومهمة جديدة لوليد سليمان

خناقة وتكسير سيارات ومطاردات.. حرب شوارع في فرح باهر المحمدي بسبب عصام صاصا| تفاصيل

قرار ناري من سامي قمصان في الأهلي.. تفاصيل

هل يتم تأجيل الدراسة بعد أول إصابة بـ جدري القرود؟ التعليم ترد

نهائيا.. فرج عامر يؤكد لوران بلان مدرب نادي الأهلي الجديد

لاعب جوكر| عاجل.. الزمالك يضم نجم بيراميدز رسميًا

عايرها بشرفها.. الأشقاء الأربعة قطعوا زوج شقيقتهم في الجيزة

عزل أول مصري مصاب بـ جدري القرود..ماذا ظهر عليه من أعراض ؟

موضوعات متعلقة

حصل عليه كل المصريين.. الصحة تكشف عن لقاح يقي من جدري القرود

ينتقل فى العلاقة الزوجية .. أبرز تصريحات هانى الناظر عن جدري القرود

ترشيحاتنا

واقعة مأساوية.. توفيت الأم فجأة ولحق بها طفلها بعد أيام

ناقد سعودي: كنا نتمنى مواجهة الأهلي لأننا نعلم أنه كبير أفريقيا.. فيديو

بعد القبض على المنفذ الثاني.. القصة الكاملة لحوادث الطعن في كندا

هاني حتحوت: إيهاب جلال مدير فنياً للمصري والإعلان غداً.. فيديو

زيادة جديدة على أسعار بيستون B70 موديل 2022.. تفاصيل

دعاء الزواج ..أسهل الأدعية مع الأخذ بالأسباب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خناقة وتكسير سيارات ومطاردات.. حرب شوارع في فرح باهر المحمدي بسبب عصام صاصا| تفاصيل

ينتقل فى العلاقة الزوجية .. أبرز تصريحات هانى الناظر عن جدري القرود

غالي جدا.. سعر صادم لـ قفطان أروى في مهرجان فينيسيا

وائل جمعة مزعل الزملكاوية.. سر 3 كلمات أشعلت غضب جمهور القلعة البيضاء

فيديو

تولى تدريب منتخب النمسا.. أبرز المعلومات عن مدرب الأهلي الجديد.. فيديوجراف

راجل خام| ندى الكامل تتحدث عن مواصفات شريك حياتها.. ماذا قالت

منهم لاعب برازيلي.. 5 صفقات محلية جديدة في الأهلي .. فيديوجراف

محمود سعد يرد على هجوم مفيد فوزي: هو الأستاذ ونحن الزغاليل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ