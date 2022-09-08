التفاصيل الكاملة.. بعد ظهور أول حالة.. أسباب وأعراض جدري القرود وخطوات للوقاية وطرق انتقال العدوى

التفاصيل الكاملة .. أعراض جدري القرود الخطير

كيف تحمي نفسك من جدري القرود؟ .. خطوات للوقاية

بعد ظهور أول حالة جدري القرود فى مصر.. إليك طرق انتقال العدوى

بعد إعلان وزارة الصحة والسكان، إيجابية مواطن مصري للإصابة بفيروس جدري القرود، و اكتشاف إصابته من خلال إجراءات الترصد الوبائي وهو من الحاصلين على الإقامة بإحدى الدول الأوربية والمترددين عليها

ويعد مرض جدرى القرود من أخطر الأمراض التى انتشرت مؤخرا فى العالم وما زاد تخوف الأطباء منه أنه تغير وأصبح ينتشر فى أماكن ذات طقس وطبيعة مختلفة مما يعني إمكانية انتشاره فى مختلف الدول.إليك كل ما لا تعرفينه عن جدري القرود من أسباب الإصابة وأعراضه وكيفية انتقاله

أسباب جدرى القرود

من جانبه أكد الدكتور هانى الناظر أنه ينتقل جدري القرود من خلال العلاقة الزوجية بسبب طبيعته الفيروسية التى تجعله قادرا على الانتقال عبر الأغشية المخاطية بسبب الاتصال فى العلاقة الحميمة.

ومن المعلومات الغريبة التى لا يعلمها كثيرون عن مرض جدري القرود أنه ينتقل من خلال الجهاز التنفسي عن طريق السعال والعطس ويمكن أن ينتقل من ملامسة أشياء المريض والأدوات الخاصة.

أعراض المرض

أما عن أعراض جدرى القرود فهي تشبه أحيانا أعراض البرد فى بدايتها حيث يسبب صداع شديد وارتفاع فى درجة الحرارة ويعاني معظم المرضى من الحمى وآلام الجسم والقشعريرة والتعب، وقد يصاب الأشخاص أصحاب الأمراض الأكثر خطورة بطفح جلدي وآفات على الوجه واليدين ويمكن أن تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

ومن أعراض جدري القرود الأخرى هى تورم الغدد الليمفاوية وبعد عدة أيام تظهر حبوب حمراء فى الجلد خاصة الوجه واليدين ثم تتحول تلك الحبوب إلى فقاقيع مائية ثم بثور أكبر حجما .

وتعد فترة الحضانة من حوالي خمسة أيام إلى ثلاثة أسابيع ويتعافى معظم الناس في غضون أسبوعين إلى أربعة أسابيع دون الحاجة إلى دخول المستشفى.

يمكن يكون جدري القرود قاتلًا لما يصل إلى واحد من كل 10 أشخاص ويُعتقد أنه أكثر حدة عند الأطفال.

غالبًا ما يتم إعطاء الأشخاص المعرضين للفيروس واحدًا من عدة لقاحات ضد الجدري ، والتي ثبت أنها فعالة ضد جدرى القرود.

طرق انتقال عدوى جدري القرود لأي شخص

من أهم طرق انتقال عدوى جدري القرود لأي شخص التلامس الوثيق والشخصي غالبًا من الجلد إلى الجلد ، بما في ذلك:

الاتصال المباشر بطفح جلدي جدري القرود أو الجرب أو سوائل الجسم من شخص مصاب بجدرى القرود.

لمس الأشياء والأقمشة (الملابس أو الفراش أو المناشف) والأسطح التي استخدمها شخص مصاب بجدرى القرود.

ملامسة إفرازات الجهاز التنفسي كالمخاط والرذاذ أثناء العطس من أهم طرق انتقال عدوى جدري القرود.

من الأشياء التى لا يعرفها الكثيرون عن طرق انتقال عدوى جدري القرود هى لمس الأقمشة والأشياء أثناء ممارسة الجنس التي استخدمها شخص مصاب بجدرى القرود ولم يتم تطهيرها مثل الفراش والمناشف وأدوات الوثن والألعاب الجنسية.

يمكن لأي شخص مصاب بجدرى القرود أن ينشره للآخرين من الوقت الذي تبدأ فيه الأعراض حتى يشفى الطفح الجلدي تمامًا وتتكون طبقة جديدة من الجلد، و يستمر المرض عادة من 2 إلى 4 أسابيع

الوقاية من جدرى القرود

من الأمور شديدة الأهمية فى الوقاية من جدري القرود هى ارتداء الكمامة وغسل اليدين بالماء والصابون باستمرار للحماية من العدوى بشكل عام مطالبا المواطنين بعدم استخدام الليفة في الاستحمام والاكتفاء بالماء والصابون بسبب أضرار تحدث فى الجلد نتيجة جدري القرود.