تحذير عاجل.. الصحة: الشائع فى انتشار جدري القرود يكون بسبب العلاقات الجنسية

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الدولة المصرية مهتمة بصحة كل إنسان، وانه بعد ظهور أول حالة إيجابية بـ جدري القرود تم الإعلان عنها.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولي، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أن الدولة تتحدث بكل مصداقية، وبشفافية مع المواطنين.

ولفت إلى أن المريض كان يعانى من أكثر من مرض، وبعد عمل التحاليل تبين أنه مصاب بالفعل بجدري القرود، وتم التعامل معه.

وأشار إلى أن جدري القرود ينتقل من خلال التلامس، أو من خلال استخدام الملابس، وطالب الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وكشف أن الشائع فى انتشار الجدري، يكون بسبب العلاقات الجنسية، وأن هناك حالات كثيرة تم اكتشافها فى العالم بسبب العلاقات الجنسية، ولكن دول شرق الأوسط بها عدد قليل يصل لت 20 حالة، ورد يوسف الحسيني" عشان أحنا ناس محترمة".

تفاصيل تسجيل أول إصابة بجدري القرود في مصر

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل تسجيل أول إصابة بجدري القرود في مصر، وأن «الإصابة لأحد المواطنين المصريين الذين يحملون إقامة بدولة أوروبية، حالته مستقرة بعد عزل في أحد المستشفيات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والترصد وفقا لتعليمات الصحة العالمية»، مضيفا «بمجرد ما ظهرت أول حالة تم الإعلان عنها بوضوح وشفافية».

وتابع «جدري القرود ينتقل بالاختلاط اللصيق، ولابد من الملامسة، ويصبح معديا بعد مرحلة ظهور البثور والطفح الجلدي، المرض ليس مثل كورونا عشان الناس ميبقاش عندها قلق»، مردفا «51 ألف و163 إصابة سجلت حول العالم، لكن معدلات الإصابة بالشرق الأوسط قليلة جدا، الإمارات سجلت 16 حالة، السعودية 8 إصابات، المغرب 3، والسودان حالتين، وهذا بسبب العادات السلوكية الحميدة بمنطقة الشرق الأوسط».

وأضاف «تم اكتشاف إصابة الحالة بجدري القرود، عبر الترصد وهناك إجراءات وقائية للملاصقين للمريض أو المتعاملين معه، في حالة كورونا المصاب يعدي 12 حالة، بينما في جدري القرود المصاب يعدي مصاب واحد حالة الاختلاط به بشكل مباشر».



وطمأن المواطنين «بنقول الناس تبقى مطمئنة لقوة النظام الصحي والرصد في التعامل مع أية حالات وبائية».



وحول إصابات كورونا «الناس نسيت الفيروس لكن منظمة الصحة العالمة لم تعلن انتهاء الوباء، هناك انخفاض في الإصابات المجتمعية بمصر بأكثر من 50%، ومازلنا ننصح بارتداء الكمامات في المناطق المزدحمة، والتي لا تتسم بتهوية جيدة، والتطعيم»، مشيرا إلى تخطي نسبة التطعيم بلقاح كورونا حوالي 70% .