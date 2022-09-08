أول إصابة بجدري القرود في مصر.. تحذيرات برلمانية ونصائح لمنع تطور انتشار المرض

صحة النواب: جدري القرود ينتشر عبر الجهاز التنفسي وعزل الشخص الذي تظهر عليه الأعراض

برلمانية: جدري القرود مرض مُعدٍ ويجيب الحذر منه

برلماني: يجب اتخاذ الإجراءات الوقائية لعدم انتشار جدري القرود

علقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على اكتشاب أول إصابة بفيروس جدري القرود في مصر، لشخص مقيم في إحدى الدول الأوروبية، حيث أكدوا أنه يجب اتخاذ الإجراءات الوقائية لعدم تطور الوضع الوبائي في مصر، مع ضرورة قيام الجهات المعنية بتوعية المواطنين بالفيروس وطرق انتقال العدوى.

بداية، أكدت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، أن اكتشاف أول إصابة بـ فيروس جدري القرود، يدعو للحذر واتخاذ الإجراءات الوقائية وعودة التباعد الاجتماعي، حتى لا يتنشر المرض عبر انتقاله بين المخالطين.

وطالبت النائبة إيناس عبد الحليم، في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد»، الحكومة بضرورة البحث وراء أسباب إصابة هذا الشخص بـ فيروس جدري القرود، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وعزل جميع المخالطين له، حتى لا ينتشر المرض بين أكثر من مواطن، خاصة وأنها معدي وينتقل بين الأشخاص.

وأكدت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أنها ستقوم بمتابعة الحالة وسبب إصابتها، والأعراض التي ظهرت عليه، لافتة إلى أن الفيروس لم يظهر في مصر قبل هذا، ومعنى عزله إننا هنشوف تطورات خاصة بالمريض، وننتظر إعلان الأعراض لمعرفة التطورات التي قد تحدث بخصوص الوضع الوبائي.

وأوضحت أن فيروس جدري القرود ينتقل عبر الجهاز التنفسي، لذلك يجب توخي الحذر، مضيفة: "لكن يجب ألا نقلق لأن انتشاره ليس سهلًا في مصر، كما أن معدلات انتشاره في الدول الخارجية، خاصة أوروبا ومنها انجلترا البلد الأكثر انتشارًا للمرض فيها، تراجع بشكل كبير، ولا يوجد قلق في تلك الدول».

ونوهت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بان الفيروس تستمر أعراض من 10 إلى 15 يومًا، ولو تم عزل المريض فعليًا، خلال تلك المدة، لن يكون هناك انتشار للفيروس.

من جانبها، طالبت مرفت عبد العظيم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بضرورة اتباع الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة الصحة خلال الفترة الماضية بالالتزام بارتداء الكمامة والابتعاد عن التجمعات وخصوصا بعد أن ظهرت اول حالة لعدوي جدرى القرود في مصر.

واكدت “عبد العظيم” أن جدرى القرود مرض معد ويجيب الحذر منه واتباع الاجراءات الاحترازية لتجنب الاصابة به ولا يجب التهوين او التهويل منه فهو مرض ليس بالخطورة التي تستدعي التهويل او التهوين فهو موجود من فترة كبيرة في عدد من الدول المختلفة.

وأضافت النائبة أن هذا الوباء ينتقل عن طريق التنفس والرذاذ ويظهر اعراضه عن طريق الطفح، مؤكدة علي ضرورة ان تقوم وزارة الصحة والاعلام والجهات المعنية باطلاق حملات توعية بشأنه وخصوصا مع دخول فصل الشتاء.

وتابعت النائبة حديثها قائلة:" لجنة الشئون الصحية ستتابع تطورات المشهد وسوف تتعامل وتتدخل عن طريق عقد اجتماعات طارئه لتحقيق الاستقرار والحفاظ علي صحة المواطنين في كل مكان".

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت عن اكتشاف أول إصابة بـ فيروس جدري القرود، حيث أكدت الوزارة أنه في إطار المتابعة المستمرة للوضع الوبائي فقد ثبتت إيجابية مواطن مصري للإصابة بفيروس جدري القرود، وأشارت إلى أنه تم اكتشاف إصابته من خلال إجراءات الترصد الوبائي التي تقوم بها الوزارة وتم عزله في إحدى المستشفيات المخصصة للعزل.

وكشفت الوزارة أن المريض يبلغ من العمر 42 عاما وهو من الحاصلين على الإقامة بأحد الدول الأوربية والمترددين عليها، وكشفت تطورات حالته الصحية حيث أن المريض حالته العامة مستقرة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الصحية والوقائية مع مخالطيه وفقا لبروتوكولات العلاج والمتابعة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.

أعراض جدري القرود

وتشمل أعراض فيروس جدري القرود ارتفاع درجات الحرارة والطفح الجلدي، وهذه أبرز الأعراض التي أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان.

وترجع سبب تسمية جدري القرود بهذا الاسم، إلى أنه جاء من قرود المختبرات عام 1958، وكان ذلك سبب أن تشتهربـ«فيروس القرود».

ويختلف فيروس جدري القرود يختلف تمامًا عن فيروس كورونا، لأن فيروس كورونا جديد وغير معروف، أما عن فيروس القرود فله تاريخ سابق، وهناك خبراء متخصصون يمكنهم التعامل معه.

بالنسبة لنسبة انتشاره، فإنه لا ينتشر بسهولة، ولا ينتقل عبر الهواء، لكنه ينتقل من مخالطة المصابين، مما يجعل احتمال الأطباء بألا ينتشر مثلما حدث مع فيروس كورونا.