السيسي لوزير المالية: مينفعش بعدما المواطن يقضي عمره في الخدمة نقوله فلوسك خلصت|فيديو

عقب الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بشأن ملف المعاشات الاجتماعية وعقب قائلاً إن أعمار الناس اللى اتعمل عليها الدراسات الاكتوارية من 50 سنة كان لها شكل وسن وخلال العشرين سنة الماضية حدث تطور كبير".



وأضاف "السيسى" خلال كلمته بفعاليات تفقد الرئيس السيسى لعمليات تدشين وحدات البحرية الجديدة، أن الأرقام التى تدفعها الدولة ليست متوافقة مع الدراسات التى أطلقت من 40 سنة وعقب موجهاً حديثه للدكتور محمد معيط، وزير المالية "كان لازم حد يقول أنا مع المواطن الكبير وبعد ما يقضى عمره فى خدمة البلد نقوله فلوسك خلصت لا مينفعش طبعًا".

وقد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى لعمليات تدشين وحدات البحرية الجديدة والموقف التنفيذي لتطوير القطاع الجنوبي للقناة، إلى جانب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ويفتتح القرية الأولمبية للهيئة.



