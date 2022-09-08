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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي عن زيادة الديون: ادفعوا تكلفة اللي عملتوه في 2011 و2013

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة حجم الديون، قائلاً: "الناس اللي بتقول حجم الديون زادت.. انتوا ليه مش عايزين تدفعوا تكلفة اللي عملتوه في 2011 و2013؟".
 

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الرئيس السيسي: البلد زادت 25 مليون نسمة من 2011 ولحد دلوقتي

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السيسي عن زيادة الديون: ادفعوا تكلفة اللي عملتوه في 2011 و2013

وأضاف السيسي، خلال تفقده مراسم تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس: "مش اللي انتوا عملتوا ده كان له تأثير مدمر على الاقتصاد المصري؟! ولما جينا نحسب الرقم ده وصلنا لـ 450 مليار دولار.. هو احنا عندنا الدولارات بالكم عشان نخسر 450 مليار دولار في 3 أو 4 سنين!".

وتابع: "ده كله كان على حساب مستقبل مصر وحاضرها.. بدل ما انتوا اخدتوا إجراء يبقى كلنا نتحمله مع بعض.. مينفعش تطلعوا تاخدوا إجراء وترجعوا البيت ويلا انتوا يا حكومة حلوا المسألة.. مينفعش.. إحنا هنحلها مع بعض".

وعقب "السيسي" قائلاً: "هنخلص الموضوع مع بعض.. وهندفع تكلفته مع بعض".

السيسي حجم الديون تدشين الوحدات البحرية هيئة قناة السويس مراسم تدشين الوحدات البحرية

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