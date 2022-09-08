السيسي عن زيادة الديون: ادفعوا تكلفة اللي عملتوه في 2011 و2013

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة حجم الديون، قائلاً: "الناس اللي بتقول حجم الديون زادت.. انتوا ليه مش عايزين تدفعوا تكلفة اللي عملتوه في 2011 و2013؟".



وأضاف السيسي، خلال تفقده مراسم تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس: "مش اللي انتوا عملتوا ده كان له تأثير مدمر على الاقتصاد المصري؟! ولما جينا نحسب الرقم ده وصلنا لـ 450 مليار دولار.. هو احنا عندنا الدولارات بالكم عشان نخسر 450 مليار دولار في 3 أو 4 سنين!".

وتابع: "ده كله كان على حساب مستقبل مصر وحاضرها.. بدل ما انتوا اخدتوا إجراء يبقى كلنا نتحمله مع بعض.. مينفعش تطلعوا تاخدوا إجراء وترجعوا البيت ويلا انتوا يا حكومة حلوا المسألة.. مينفعش.. إحنا هنحلها مع بعض".

وعقب "السيسي" قائلاً: "هنخلص الموضوع مع بعض.. وهندفع تكلفته مع بعض".