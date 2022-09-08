الرئيس السيسي: البلد زادت 25 مليون نسمة من 2011 ولحد دلوقتي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى ، أن تعمير البلد له أجر كبير عند الله وأن إطلاق المبادرات تخفف الأزمة عن المواطنين، وعقب: "خلو بالكم ومتسمعوش كلام حد لأن الأعداء عايزين يخربوها".



وأضاف "السيسى" خلال كلمته بفعاليات تدشين وحدات للبحرية الجديدة، أنه يتم دفع شهريا 1300 مليون دولار من الأشقاء من أجل الحصول على البترول والغاز وبرامج أخرى للسلع لتخفيف الأزمات عن المواطنين فى مصر، ويتم ضخ عشرات المليارات من الدولارات أيضا فى الأزمات العالمية، وعقب قائلا: "السكان زادوا منذ عام 2011 حوالي 25 مليون نسمة".



وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، عمليات تدشين وحدات البحرية الجديدة والموقف التنفيذي لتطوير القطاع الجنوبي للقناة، إلى جانب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، بجانب افتتاح القرية الأولمبية للهيئة.