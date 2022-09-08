الجميلة دائما.. غادة رجب تدعم ميرفت أمين

نشرت الفنانة غادة رجب صورة جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت غادة رجب في الصورة برفقة الفنانة ميرفت أمين ، وكتبت غادة رجب :"الجميلة دائما ، الهانم ميرفت امين".

وكانت الفنانة ميرفت أمين، قد ردت على الجدل والانتقادات التي تعرضت لها خلال الساعات الماضية بعد ظهورها في عزاء المخرج الراحل علي عبدالخالق، بدون مكياچ.

وقالت «ميرفت أمين» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء DMC»: "بيتكلموا في العزا وإن شكلها مهمومة هل أنا مطالبة أروح العزا بميكاب".

حلت الفنانة غادة رجب ضيفة على الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية”، للحديث عن كواليس من حياتها الشخصية وآخر أعمالها الفنية وتجربة الأمومة.



غادة رجب: أنا مكرسة حياتي لـ بنتي وسعيدة جدا بالدور ده والأولوية ليها

وقالت غادة رجب، خلال حوارها بالبرنامج: “أنا مكرسة حياتي لبنتي وسعيدة جدا بالدور ده والأولوية ليها”، معقبة: "بنتي أهم حاجة في حياتي".

24 ساعة فاضية لبنتي

وتابعت غادة رجب: “بنتي عندها سنة ونصف وده سن مهم جدا ولازم وجود موجه جنبها بشكل مستمر”، مردفة: "أنا 24 ساعة فاضية لبنتي، وكده كده أنا بحب البيت".